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胡歌、唐嫣偷錄影片祝壽 50歲陳龍破防了

娛樂新聞組／綜合報導
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陳龍被祝福影片感動到紅了眼眶。(視頻截圖)
陳龍被祝福影片感動到紅了眼眶。(視頻截圖)

中國演員陳龍近日迎來50歲生日，工作團隊瞞著他邀請多名演藝圈好友錄製生日祝福影片，誰能想到，那個在「琅琊榜」裡鐵骨錚錚的「蒙大統領」，在「繁花」裡市井煙火氣的「陶陶」，居然在50歲生日這天，被一群老友的祝福視頻整到當場紅了眼眶。

綜合媒體報導，陳龍事後在社群平台分享的生日影片中，馬伊琍、保劍鋒、胡歌劉濤、唐嫣、papi醬等多名藝人輪番現身送上祝福。這支影片由工作人員提前聯繫陳龍的圈內好友錄製，事前完全保密，希望在生日當天給他驚喜。

原本以為是普通慶生，沒想到這波「突然襲擊」直接讓陳龍破防，他連發感嘆：「一晃，深耕影視已是三十春秋。感恩相遇，感恩所有祝福與陪伴。」

影片中，曾合作「琅琊榜」的胡歌以一句熟悉的「龍哥」開場，並表示：「相比角色，我更看重生活中長長久久的友誼。」接著他還調皮地補了一句：「50歲不算老，50歲是新的開始。」一句話，既是對老大哥的鼓勵，也透著一股沒有距離感的兄弟情誼。

胡歌(上)向「龍哥」送上生日祝福。(視頻截圖)
胡歌(上)向「龍哥」送上生日祝福。(視頻截圖)
唐嫣以輕鬆自然的語氣送上祝福。(視頻截圖)
唐嫣以輕鬆自然的語氣送上祝福。(視頻截圖)

唐嫣則以輕鬆自然的語氣送上祝福。兩人曾合作「繁花」等作品，影片中沒有太多客套話，簡簡單單幾句叮囑，卻藏著一份老友之間才有的鬆弛和親近。

其實，陳龍在圈內的好人緣不是一天兩天了。從「琅琊榜」裡「蒙大統領」和「梅長蘇」的肝膽相照，到「繁花」裡「陶陶」和「寶總」的市井情誼，戲裡戲外，他都像是那個默默守護朋友的人。這次生日影片中，當這些熟悉的面孔一張張出現在屏幕上，毫無心理準備的陳龍，瞬間被拉回了那些年一起拍戲的日子。

如今50歲的陳龍，依然保持著對演戲的熱忱。他在視頻文案裡寫下「戲路漫漫，保持熱忱，步履不停」——這不是一句口號，而是他30年來扎根片場的真實寫照。

精華 FAQ

  • 因為工作團隊事先保密，請來胡歌、唐嫣、馬伊琍、劉濤等多位好友錄製祝福影片，生日當天突然播放，讓他完全沒心理準備，瞬間被老友情誼感動。

  • 影片中出現的藝人包括馬伊琍、保劍鋒、胡歌、劉濤、唐嫣與papi醬等人，都是由工作人員提前聯繫、私下錄製，目的就是給陳龍一個驚喜。

  • 他感嘆自己已在影視圈深耕30年，並寫下「戲路漫漫，保持熱忱，步履不停」，表達對演戲的熱愛，也展現他仍會持續投入表演工作的態度。

胡歌 馬伊琍 劉濤

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