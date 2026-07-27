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李宏毅遭前經紀人「模糊爆料」 要求拿出證據否則提告

娛樂新聞組／綜合報導
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李宏毅成為首個公開以法律手段硬剛李登科「模糊爆料」的藝人。（取材自微博）
李宏毅成為首個公開以法律手段硬剛李登科「模糊爆料」的藝人。（取材自微博）

7月24日，男星李宏毅與孔雪兒為劇集「昭陽公主」進行線下劇宣時，被網友指責故意擺「黑臉」。儘管活動主持人事後為李宏毅澄清，仍被前經紀人李登科拿來做文章，在直播中稱有爆料指李宏毅拍戲時有「你懂的」、「不能言說」的狀態，惹怒了李宏毅工作室，要求李登科拿出證據，否則「法庭上說」。這一舉動，讓李登科的「模糊爆料」踢到鐵板，李宏毅也因此成為首個公開以法律手段硬剛李登科的藝人。

據網易報導，7月24日，李宏毅與孔雪兒為劇集「昭陽公主」進行線下劇宣，活動現場，李宏毅因不擅長跳舞、表情略顯拘謹，被部分網友截圖解讀為「黑臉」、「消極營業」。當晚，活動主持人舜天就發文澄清，表示李宏毅只是因緊張導致表情僵硬，並非態度問題，現場氣氛其實很愉快。

李宏毅在與孔雪兒為劇集「昭陽公主」進行線下劇宣時，被網友指責故意擺「黑臉」。（取...
李宏毅在與孔雪兒為劇集「昭陽公主」進行線下劇宣時，被網友指責故意擺「黑臉」。（取材自微博）

本以為這事兒就翻篇了，第二天，前經紀人李登科下場了。7月25日，李登科在直播中藉此事開始爆料，稱從「圈內人」處聽說，李宏毅在劇組拍戲時「有時候就會有點那個什麼」，還稱被代拍拍到了「不能言說的狀態」，團隊後續花錢買斷了代拍素材。直播中，李登科用的都是「你懂的」、「不能言說」這類模糊措辭，沒有拿出視頻、截圖，也沒有提供任何具體證人證言，還自曝「就是想紅」，並稱與孔雪兒、侯明昊等藝人保持聯繫。

李登科的這波操作，被不少網友吐槽為「碰瓷式蹭流量」。而娛樂圈類似的這種「模糊爆料」遊戲，終於有人不想忍了。一天後，李宏毅方面不再沉默。7月26日22:51，李宏毅工作室直接發文標註李登科，連珠炮式質問：「您說的『不能言說的狀態』，請拿出來，到底是什麼不可言說的內容？什麼叫『你懂的』？對不起，我們不懂，請您說清楚。說不出來，我們法庭上說。」

事件發酵後，李宏毅工作室的回應在粉絲圈和路人網友中都獲得了不少支持。有人評論：「終於有人出來治治這種『你懂的』式造謠了。」也有網友表示：「支持硬剛，得讓那些靠模糊爆料博流量的人付出代價。」

多名與李宏毅合作過的劇組工作人員、活動主持人及長期跟拍的代拍人員也主動發聲表示，李宏毅在劇組從不耍大牌，能記住最底層工作人員的名字，甚至會主動調解劇組糾紛，並指在流量至上的娛樂圈，靠「你懂的」和「不能言說」製造話題或造謠已成了一些人的財富密碼。李宏毅方藉法律手段硬剛李登科，既是給自己正名，也是給那些慣於模糊造謠的人畫下一條紅線。

截至7月27日，李登科尚未就工作室的喊話出示實質證據，並稱自己「沒有爆料任何東西」。

精華 FAQ

  • 李登科在直播中聲稱，李宏毅拍戲時曾出現「你懂的」狀態，還提到代拍拍到「不能言說」畫面，但全程未提供影片、截圖或具體證人，屬於模糊爆料。

  • 工作室在7月26日直接點名李登科，要求他說清楚所謂「不能言說的狀態」到底是什麼，並明言若拿不出證據，就法庭上見，以法律手段回擊。

  • 截至7月27日，李登科仍未提出實質證據，還改口稱沒有爆料任何東西；不少網友與圈內工作人員則支持李宏毅，認為應遏止靠模糊說法蹭流量的行為。

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