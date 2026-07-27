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57歲凍齡女神翁虹曝近照 1變化讓粉絲喊「快去醫院」

娛樂新聞組／綜合報導
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翁虹(左)與周美鳳。（取材自微博）
翁虹(左)與周美鳳。（取材自微博）

57歲的老牌港星翁虹近日在社交平台分享日常動態，她現身好友、商界名媛周美鳳的半山海景豪宅，奢華宅邸內景首度公開引發全網熱議。而許多網友關注的另一個焦點，則是有「凍齡女神」之稱的翁虹，體態出現了變化，頸後長出明顯「富貴包」，紛紛在評論區中留留言表達關心，建議她及時調理、盡早就醫。

作為1989年亞洲小姐冠軍，翁虹憑藉精緻耐看的五官和絕佳氣質，縱橫演藝圈數十年，素有「美魔女」的美譽，多年來顏值狀態始終在線。據了解，除保養有方，她的凍齡也與幸福的二婚有關，翁虹與第二任丈夫劉冠廷婚姻和睦，二人育有一女。目前丈夫與女兒長期定居美國，翁虹獨自留在內地深耕演藝事業，日常多依靠親友陪伴相伴。

此次翁虹專程探訪好友周美鳳的豪宅，全程拍下視頻記錄見聞。視頻中，翁虹手提多份禮品登門拜訪，畫面全方位曝光了這套半山豪宅的奢華樣貌。宅邸整體裝修豪華大氣，客廳空間開闊通透，採光極佳，專屬露台坐擁無遮擋絕美維港海景，視野開闊壯觀，翁虹忍不住當場讚歎：「至少這個景值100萬」。

據網易報導，周美鳳這套半山豪宅市值超6000萬港幣（約768萬美元），地理位置得天獨厚，居高臨下可俯瞰中環都市繁華景致與一線海景，軟裝布置低調奢華，細節盡顯主人雄厚財力。此次通過翁虹的鏡頭，豪宅全貌再度走進大眾視野，讓網友直觀感受到頂級名媛的生活質感。

不過相較於奢華的豪宅畫面，翁虹的身體狀態成為網友關注的重點。年近花甲的她，身形略顯豐腴，最為明顯的是頸後凸起一圈贅肉，長出了典型的「富貴包」，迅速引發熱議。

57歲的翁虹頸後長出明顯「富貴包」。（取材自微博）
57歲的翁虹頸後長出明顯「富貴包」。（取材自微博）

評論區中，網友們紛紛留言表達關心，暖心詢問：「虹姐，是不是體內濕氣有點重啊？」還有不少粉絲貼心勸導翁虹注意身體，建議她及時調理、盡早就醫，好好休養身體。也有網友認為，此次偶然曝光的體態變化雖顯露歲月痕跡，但她的氣質與狀態依舊出眾。

精華 FAQ

  • 她在好友周美鳳的半山海景豪宅中拍片留影，畫面曝光豪宅奢華內景；同時，頸後明顯的富貴包與體態變化也成為焦點，因此引發大量留言關心。

  • 這套豪宅市值超過6000萬港幣，位於半山可俯瞰中環與維港海景，客廳寬敞、採光佳，還有專屬露台，整體裝潢低調奢華，展現名媛生活質感。

  • 不少網友在評論區提醒她注意身體，建議及時調理、盡早就醫，也有人詢問是否濕氣重；同時也有人認為她雖有歲月痕跡，但氣質和狀態仍然出眾。

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