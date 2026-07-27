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趙又廷首次聊高圓圓：是最佳好友 一狀態「蠻享受」

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趙又廷和高圓圓12年婚姻，至今仍保持新鮮感。（取材自微博）
趙又廷和高圓圓12年婚姻，至今仍保持新鮮感。（取材自微博）

近日，趙又廷在接受「是個人物」深度專訪時，，用一句話定義了和高圓圓12年的婚姻「我們是夫妻，是愛人，也是最好的朋友。」趙又廷直言，「遇到高圓圓是畢生幸運」，稱她是「最理解我的人」。兩人12年零緋聞，趙又廷說「幸福是過給自己的，沒必要向陌生人反覆證明」。但他也透露，很想和高圓圓合作以「搶錢夫妻」為範本的喜劇作品，

42歲的趙又廷在7月「是個人物」的鏡頭前談及高圓圓，嘴角壓不住的上揚。他說，和高圓圓在一起「非常舒服」，兩個人交流溝通「是能獲得能量的」，很多時候「不用說太多，她都懂。」

高圓圓在同期接受採訪時對此回應說，不是「我包容他」，而是「我也是這種類型。」並稱兩個人已經「磨合到非常深度了解彼此。」

趙又廷在訪談裡說，女兒出生後，他們形成了「鐵三角」關係，「有這段關係可能就夠了，不需要去進入一個失控的世界。」

「是個人物」長文裡提到，趙又廷從小家教極嚴，父親趙樹海是知名藝人，對兒子要求苛刻，趙又廷從小就被教育要紳士、要克制、不喜歡衝突。他在訪談裡說，他最害怕的是「失控」。所以當他遇到「家庭觀、價值觀都還蠻相似」的高圓圓，他很快就能達到「安定」的狀態，並且兩個人「都蠻享受這個東西。」

趙又廷在訪談裡提到，自己家裡一直有兩句話：「飯是要一家人一起吃的。」「給沒回家的家人留一盞燈。」自己現在身體力行地做這兩件事。 他把這個習慣帶進兩人的家，高圓圓聽後愣住：「我以為這是我的習慣。」趙又廷說：「我跟圓圓都是在可能算是複製且優化我們各自父母帶給我們的東西吧，我們覺得很珍貴的那些東西，我們都想要帶給女兒。」

高2014年結婚到現在，趙又廷和高圓圓幾乎沒有共同參與過綜藝，高圓圓幾乎從紅毯商業活動中消失，趙又廷把工作節奏控制在不至於長期離家的水準。2019年女兒出生後，密集商業應酬能推就推，把家庭放在了事業的前面，高圓圓有工作時，趙又廷就全力配合帶小孩、陪同進組，並陪她對詞、討論劇本、提供意見。

2012年，趙又廷和高圓圓因電影「搜索」結緣。同年4月17日，趙又廷在電影發布會上公開承認戀情。2014年6月5日，兩人在北京登記結婚；11月28日，婚禮在台北舉行。2019年5月21日，女兒Rhea出生。到2026年，兩個人結婚整整12年，女兒快7歲。

精華 FAQ

  • 他用一句話概括兩人的關係：夫妻、愛人，也是最好的朋友。趙又廷認為高圓圓是最理解自己的人，兩人相處非常舒服，溝通時常能互相補充能量。

  • 他表示自己最害怕失控，因此特別珍惜和高圓圓在家庭觀、價值觀上相近所帶來的安定感。兩人能在少衝突、好溝通的氛圍裡生活，也因此很享受彼此陪伴。

  • 自女兒Rhea出生後，兩人把家庭放在更前面，趙又廷盡量控制工作節奏，能推的應酬就推；高圓圓工作時，他也會陪進組、帶孩子、對詞並提供劇本意見。

高圓圓 趙又廷

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