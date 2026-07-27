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胡彥斌因母1句話甩了章齡之 18年後坦言「此生最大遺憾」

娛樂新聞組／即時報導
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胡彥斌含淚回憶與章齡之的一段情。（取材自微博）
胡彥斌含淚回憶與章齡之的一段情。（取材自微博）

身家過億人民幣的大陸男歌手胡彥斌，近日在節目裡說起多年前和章齡之的一段情時，仍難掩激動，坦言24歲那年，因聽媽媽的話，狠心甩了章齡之，至今仍感遺憾，他含淚說出藏了18年的心裡話：這輩子最大的虧欠，是我親手推開了她。他說，直到現在，路上偶遇章齡之一家四口，自己都不敢上前打招呼，也從來不敢點開對方社交動態。

42歲的胡彥斌近日在節目裡聊起往事，眼眶還是紅的。他說，24歲那年，因為母親一句話，他狠心甩了21歲的章齡之，分手那天，他甚至不敢看對方的眼睛，只聽見那聲輕飄飄的嗯，就成了兩人的交集。

兩人都是土生土長的上海人，經朋友介紹相識時，胡彥斌靠著「紅顏」站穩樂壇，正是事業上升期；章齡之剛從上海外國語大學畢業踏入演藝圈。熱戀兩年，兩人逛老弄堂、吃本幫小吃，早已聊到談婚論嫁。胡彥斌從小跟著母親長大，單親家庭的成長經歷，讓他格外看重母親的看法。

章齡之。（取材自微博）
章齡之。（取材自微博）

胡母一直不認可章齡之演員的身分，總覺得拍戲四處奔波，會打亂兒子的創作節奏，屢次勸他分開。夾在至親與愛人中間，年輕的胡彥斌最終順從母親，主動提了分手。兩人約在一家咖啡館，他全程低著頭，反覆說著分開的話，不敢看章齡之。章齡之沒有哭鬧糾纏，安靜聽完就轉身離開。那個背影，胡彥斌記了近20年。

分開後兩人走向兩條完全相反的人生軌跡。章齡之和陳龍因戲相識15天就閃婚，如今結婚十餘年，育有二子，日子安穩踏實。胡彥斌的音樂事業一路走高，感情卻始終兜兜轉轉，幾段戀情都沒能長久。他坦言，路上偶遇章齡之一家四口，自己都不敢上前打招呼，也從來不敢點開對方社交動態。

他把所有精力砸進工作，成了音樂才子，可每當夜深人靜，還是會想起那個姑娘。後來在頒獎禮上，遠遠看著她和丈夫親密的樣子，那一刻，才真切感覺到什麼叫「錯過」。當年他以為順從長輩是孝順，等到功成名就才慢慢醒悟，一時的妥協，換來往後無數個日夜的遺憾。

精華 FAQ

  • 文章指出，胡彥斌24歲時因母親不認可章齡之的演員身分，擔心影響他的創作與事業節奏，便在親情壓力下主動提出分手。

  • 他在節目中含淚承認，自己當年親手推開了章齡之，這是此生最大遺憾。即使多年後在路上遇見對方一家，他仍不敢上前打招呼。

  • 章齡之後來與陳龍因戲相識15天就閃婚，婚後育有2子，生活穩定；胡彥斌則專注音樂事業，感情路卻多次起伏，始終未能長久。

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