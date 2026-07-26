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迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

記者陳穎／即時報導
周星馳與迪麗熱巴合作「功夫女足」掀起話題。（取材自迪麗熱巴工作室微博）
周星馳與迪麗熱巴合作「功夫女足」掀起話題。（取材自迪麗熱巴工作室微博）

周星馳執導、迪麗熱巴主演的電影「功夫女足」持續在中國熱映，截至目前票房已突破18.5億元人民幣（約2.7億美元）。近日主創團隊出席映後宣傳活動，周星馳不僅分享迪麗熱巴在片中的球衣號碼由來，兩人互動也意外成為網友熱議焦點。

周星馳透露，因為迪麗熱巴平時稱呼他「星爺」，他便反過來叫對方「巴爺」。由於「巴」與數字「八」同音，因此特地安排她在片中穿上8號球衣。現場工作人員也補充，8號還有另一層巧思，因為迪麗熱巴飾演的角色有一記招牌迴旋球，球路宛如數字「8」，因此8號球衣可說別具意義。

聽到周星馳公開稱自己「巴爺」，迪麗熱巴當場露出驚訝表情，連忙笑著回應：「不要搞啊！」逗趣反應讓全場笑翻。網友更將兩人的互動組成新CP名稱「星巴克」，笑喊希望兩人未來能在「功夫女足」續集再次合作。

此外，現年64歲的周星馳也展現十足求知慾。活動中，他提到拍攝時看到飾演大河隊的女演員能輕鬆完成側手翻、後空翻等高難度動作，忍不住請教對方如何練成。女演員透露自己曾在武術學校接受訓練，周星馳接著追問：「那在家要怎麼練？」對方建議需要有人扶著腰協助翻轉。

沒想到周星馳當場笑說：「那妳直接來。」女演員聽後嚇得連忙婉拒，劇組其他男性工作人員也沒人敢上前幫忙，深怕一不小心把導演摔傷，現場笑聲不斷，也讓粉絲見識到周星馳私下幽默又童心未泯的一面。

精華 FAQ

  • 最受關注的是周星馳當眾把迪麗熱巴叫作「巴爺」，迪麗熱巴驚訝笑回「不要搞啊！」，這段對話立刻引發全場爆笑，也成為網路討論焦點。

  • 周星馳因迪麗熱巴平時稱他「星爺」，便反過來叫她「巴爺」，而「巴」與「8」同音，所以特別安排她穿8號球衣；另外也呼應她招牌迴旋球像數字8。

  • 他看到女演員能做側手翻、後空翻，便追問在家怎麼練，還笑說「那妳直接來」；對方與工作人員都怕摔傷他而婉拒，現場充滿笑聲。

周星馳 星巴克 迪麗熱巴

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