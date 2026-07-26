鄒市明刻意帶消磁身分證 所以辦不了離婚？ 冉瑩穎被打臉

冉瑩穎近日在節目中吐槽，稱與鄒市明去年到民政局要辦離婚，結果帶了消磁身分證導致辦不了。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 冉瑩穎爆料去年辦離婚時，鄒市明身分證被指消磁，導致手續未能完成。

冉瑩穎爆料去年辦離婚時，鄒市明身分證被指消磁，導致手續未能完成。 重點二： 鄒市明在節目中承認刻意帶不好使證件，稱是想「敵進我退」避免離婚。

鄒市明在節目中承認刻意帶不好使證件，稱是想「敵進我退」避免離婚。 重點三：專家指出第二代身分證本無磁條，網友質疑兩人藉離婚與債務話題炒作。

「拳王」鄒市明妻子冉瑩穎近日在節目中吐槽，稱與鄒市明去年到民政局要辦離婚，結果因為鄒市明帶的是消磁身分證辦不了。鄒市明事後稱這是他「敵進我退，敵退我進」的策略，故意帶不好使的身分證，目的就是不想離。話題很快登上微博 熱搜第一，截至7月26日上午，閱讀量已逾1.6億。不過專家說，第二代身分證內部根本沒有磁條，不存在「消磁」一說；隨即引來大批網友質疑兩人欲藉離婚炒作話題帶貨還債。

近日，在最新的「姐姐當家2」中，冉瑩穎提到辦離婚的經歷稱，「每次都他（鄒市明）吵，他說『離婚』、『分』什麼的。其實我當時就是不想，我就覺得有三個孩子。去年9月30號，他又跟我說，『那個不行了，怎麼樣？』我說那行，可以，走吧。」

「他可能沒有想到我會同意。我們兩個就帶上戶口本、身分證、結婚證，什麼全拿了。上車以後他就給我發個微信 ，他說『要不再考慮考慮？』我看到了，然後我沒回。」冉瑩穎說，到了民政局，「（工作人員）就拿他身分證一掃說：『哎？先生，你身分證消磁了。』我說這不是開玩笑嗎？」也因此兩人辦不成離婚。

「拳王」鄒市明在節目中說，他故意帶不好使的身分證，目的就是不想和冉瑩穎離婚。（取材自微博）

冉瑩穎繼續吐槽：「回去路上他給我發（消息），他說『也算去過民政局的人了，好好過日子吧。』我心想，我哪裡不好好過日子了？」

隨後鄒市明在節目中被問及身分證消磁一事，他承認道：「其實有些東西，你是要把握分寸的，敵進我退，敵退我進嘛！我帶的那張（身分證）肯定不是……（畫外音：不好使的）對。」

鄒市明冉瑩穎夫婦因婚姻及債務問題引發關注，相關話題詞「鄒市明2億理財虧損始末」近日衝上熱搜，緣自冉瑩穎在「姐姐當家2」中首度披露家庭財務困境，稱兩人7年投資累計虧損逾2億元人民幣（約2900萬美元），不得不出售多地房產償債。這次又因身分證消磁辦不成離婚的話題又衝上了熱搜第一。

不少網友紛紛質疑「身分證消磁辦不了離婚」之說：「身分證本就沒磁條，這兩人炒作吧」、「藉離婚炒作話題，然後各賣各的慘，各帶各的貨，那兩個億不是就又回來了嗎」、「一個願打一個願挨，大家都別心疼了，別人好著呢」。

也有網友認為：「老婆都變成敵了，還過啥」，「他們倆分不開的，債務沒還完誰都不會放誰，離婚債務分割都得分半天，湊合著過吧」。

專家表示，目前廣泛使用的第二代身分證，採用無線射頻識別技術，內部根本沒有磁條。（取材自中國青年報）