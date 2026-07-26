入行前已是動漫迷 馮德倫原創動畫 舒淇有望配音

馮德倫在香港動漫電玩節舉行「BUCKET MAN」動畫預告首映活動。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 馮德倫原創動漫IP「BUCKET MAN」首登香港動漫電玩節。

馮德倫原創動漫IP「BUCKET MAN」首登香港動漫電玩節。 重點二： 作品結合香港特色與超級英雄概念，動畫版正製作中。

作品結合香港特色與超級英雄概念，動畫版正製作中。 重點三：舒淇有望配音，馮德倫亦談及謝賢離世與前輩情誼。

港星馮德倫原創動漫IP「BUCKET MAN」日前登陸「第27屆香港 動漫電玩節」（ACGHK 2026），首次與動漫迷見面。馮德倫親自現身會場，除與粉絲互動外，也為即將推出的動畫版舉行預告片首映，分享作品創作理念及未來發展。

「BUCKET MAN」以馮德倫設計的「紅色水桶笠頭」超級英雄形象為核心，去年3月首次亮相，結合香港特色與動漫元素打造獨特世界觀，逐漸受到藝術玩具收藏家及動漫社群關注。馮德倫當日在會場與大會主持陳嘉寶（Anjaylia）暢談作品創作靈感、故事及對這個多元文化IP的期望，並表示自己從小便喜愛動漫，一直希望創作超級英雄作品。

馮德倫表示，自己入行前已是動漫迷，過去曾收藏漫畫「風雲」的刀劍模型，也曾購買王家衛電影海報。他又提到，自己早年曾到場支持首屆香港動漫電玩節，並受到漫畫家黃玉郎作品影響，童年時曾閱讀「龍虎門」、「醉拳」等漫畫。

「BUCKET MAN」動畫目前正在製作，馮德倫透露第一集即將完成，並正與串流平台洽談播放形式，未來可能採季度播出或一次推出完整全集。此次活動首播的動畫預告片為英語版本，他表示希望作品具備國際觀感，未來也會推出廣東話版本。

至於角色配音，由於動畫主角設定為十多歲少年，馮德倫認為自己不適合，將考慮邀請知名藝人或經驗豐富的配音員參與。他被問到會否邀請同為明星的太太舒淇 為角色配音時，笑稱「梗係啦！（當然啦！）」

馮德倫也表示，希望「BUCKET MAN」未來能獲得觀眾喜愛，並與不同媒體展開合作，拓展作品的發展空間。當日香港女團IdG「偶像女生」亦登台演出，以歌舞炒熱現場氣氛。

談及資深港星謝賢的離世，馮德倫透露曾傳訊息慰問好友、謝賢的兒子謝霆鋒，對方以「ok」手勢表情符號回覆。他表示對謝賢離世感到惋惜，認為對方擁有豐富人生經歷與精神，值得尊重，並形容謝賢有智慧且具個人魅力。

馮德倫又透露，自己早前購入1967年謝賢主演電影「英雄本色」的版權，並由香港電影資料館協助進行4K修復，認為與謝賢也算有一段緣分。他提到近期多位電影前輩相繼離世，感到相當可惜，並特別提及謝賢與吳孟達在「少林足球」的演出，認為兩人都是優秀前輩。

馮德倫在香港動漫電玩節舉行「BUCKET MAN」動畫預告首映活動。（視頻截圖）