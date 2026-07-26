華晨宇全原創專輯「量變臨界點」 登頂IFPI中國榜

華晨宇「量變臨界點」拿下IFPI中國專輯榜年度第一名。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華晨宇專輯量變臨界點奪IFPI中國年度第一。

華晨宇專輯量變臨界點奪IFPI中國年度第一。 重點二： 該專輯全球實銷榜第8，創華語歌手新紀錄。

該專輯全球實銷榜第8，創華語歌手新紀錄。 重點三：專輯靠付費銷量走紅，單平台累計破161萬張。

國際唱片業協會（IFPI）近日公布2025年度各大權威榜單，華晨宇第六張全原創專輯「量變臨界點」拿下IFPI中國專輯榜年度第一名，同時殺入全球專輯實銷年榜第八位，成為該榜單有史以來首位躋身全球前十名的中國歌手。

在中國唱片市場長期遇冷的大環境下，這份實打實靠付費銷量拿下的國際認證，消息一出迅速霸占各大音樂熱搜榜單。

娛圈情報局報導，銷售數據顯示，「量變臨界點」2025年初上線後，開售僅兩分鐘數字銷量即突破30萬張，24小時內衝破百萬大關。截至2026年7月，該專輯僅憑單一平台報送的數字專輯總銷量便已突破161萬張，且本次全球排名尚未計入CD與USB等實體唱片銷量。

IFPI榜單作為全球唱片行業公認的權威風向標，統計完全摒棄海量免費播放數據，僅核算消費者實質購買的數字與實體銷量，具備嚴格的反刷量機制。整張「量變臨界點」由華晨宇獨立完成全部作曲與編曲創作，收錄十首完整曲目，融合硬核流行搖滾、治癒抒情及北歐小眾民謠等多種風格，拒絕碎片化單曲創作，主打完整專輯的沉浸式聆聽體驗。

作為2025年度全球實銷榜前20名中唯一的華語音樂人，華晨宇此番登頂打破海外樂壇對華語唱片缺乏購買力的刻板印象。事實上，其前作「新世界NEW WORLD」也曾拿下IFPI全球實體專輯第七名，展現出長期穩定輸出的原創實力。

此紀錄在網路上引發截然不同的討論。忠實樂迷紛紛振奮直呼「含金量直接拉滿」，認為華語原創音樂終於在國際權威實銷榜打出名號；部分網友則感到疑惑，表示平時很少在短視頻平台刷到其歌曲，不理解銷量為何如此出眾。業內分析指出，這正源於其音樂偏向長線深度表達，受眾更傾向花錢購買整張專輯細細品味，才形成銷量火爆與大眾短視頻曝光度偏低的反差。