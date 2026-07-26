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曾捲「衣櫃抓姦」爭議 61歲李賽鳳曾說「不相信愛情」

娛樂新聞組／綜合報導
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61歲的李賽鳳在社交平台秀出最新近況。（取材自臉書）
61歲的李賽鳳在社交平台秀出最新近況。（取材自臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：61歲李賽鳳近況曝光，分享隱居生活引發網友熱議。
  • 重點二：她昔日以動作片走紅，曾是香港代表性女打仔之一。
  • 重點三：歷經豪門婚變與衣櫃抓姦風波後，她坦言不相信愛情。

1980年代紅極一時的香港「最美武打女星」李賽鳳（Moon）回來了，當年歷經豪門婚姻破裂與「衣櫃抓姦」而淡出幕前的她，近日在社交平台大方分享隱居生活。61歲的她戴上毛線帽與黑框眼鏡、妝容簡單，對鏡頭露出自然笑容。照片曝光後引發熱議，不少網友讚她狀態凍齡、身材勻稱，還有人指她的五官與氣質撞臉范冰冰

綜合香港01等媒體報導，李賽鳳童年曾於台灣生活，15歲返港升學時被電視台導演發掘，參演「大地恩情之家在珠江」正式出道，後續主演「醉拳王無忌」、「越女劍」等劇。轉戰影壇主攻動作片後，她憑藉甜美外型和扎實舞蹈基礎，成為當年最具代表性的女打仔，「天使行動」、「金牌師姐」及「霸王花」系列等作品，更讓她與胡慧中、楊麗菁、大島由加利等齊名。

李賽鳳拍戲時常親身完成高難度場面，1989年拍攝電影「獵魔群英」時不幸遇上嚴重爆炸意外，全身大面積燒傷，面部也險些毀容，休養後仍重新拍戲，直到1990年代中期才逐漸減少幕前演出。

李賽鳳的感情路同樣波折。她30歲時曾低調與圈外男友結婚並育有一子，最終離婚收場。2001年，她再婚嫁給香港知名玩具商羅氏家族太子爺羅啟仁，隨夫移居美國。然而2007年，羅啟仁高調指控李賽鳳婚內出軌年僅20多歲的乾兒子，甚至出書大爆「衣櫃捉姦」細節；李賽鳳則堅決否認，反踢爆羅啟仁早與女下屬有染。雙方公開互相指責，離婚官司直到2011年才告一段落。

這場風波令李賽鳳選擇徹底淡出娛樂圈，她受訪時曾坦言：「豪門不好玩，我不相信愛情。」

如今洗盡鉛華的李賽鳳過著閒雲野鶴的生活。從她分享的動態可見，其喜歡逛市集、到河邊玩水、在自家花園種菜以及做運動，生活節奏緩慢寫意。網友也稱讚她狀態凍齡，仍然有昔日「最美武打女星」的影子。

李賽鳳曾是香港最美武打女星。（螢幕截圖）
李賽鳳曾是香港最美武打女星。（螢幕截圖）

精華 FAQ

  • 她在社交平台公開近況，戴著毛線帽與黑框眼鏡，狀態看起來相當自然年輕，照片曝光後引發熱議，不少網友稱讚她凍齡，也勾起外界對她昔日演藝生涯的回憶。

  • 她1980年代以武打女星形象走紅，曾主演多部經典動作作品，如「天使行動」、「金牌師姐」與「霸王花」系列，憑甜美外型和扎實功夫，成為當年知名女打仔代表。

  • 李賽鳳先後經歷兩段婚姻，第二段與羅啟仁的婚姻更因「衣櫃抓姦」指控鬧上新聞，雙方公開互相指責並纏訟多年，這段風波讓她最終淡出娛樂圈，並坦言豪門不好玩。

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