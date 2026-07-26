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田曦薇跑完活動變「購物狂」手拿超長收據 網：沒偶包

娛樂新聞組／即時報導
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田曦薇被直擊下班後認真逛街。（取材自微博）
田曦薇被直擊下班後認真逛街。（取材自微博）

「逐玉」女星田曦薇日前在上海出席快閃活動後，被目擊現身名創優品逛街，從活動上的精緻造型、高能量營業，瞬間切換成下班後開心掃貨的模樣，強烈反差感迅速在網路掀起討論。她不僅專注挑選盲盒、玩偶等周邊商品，結帳時還被拍到抱著戰利品、手拿超長收據，被網友笑稱「完全就是下班後的自己」，更封她為「完美復刻打工人」。

綜合媒體報導，有目擊網友透露，田曦薇當時還對著兩種不同顏色的收納盒猶豫約5分鐘，仔細比較後才做出決定，與稍早在活動現場俐落、自信的工作狀態形成鮮明對比，也讓不少網友直呼相當真實。

當天田曦薇已卸下活動妝髮，以素顏搭配簡單私服現身街頭，輕鬆自在地逛店購物。路人表示，她不僅主動向民眾揮手打招呼，真人看起來比鏡頭中更加靈動自然，沒有厚重妝容修飾，依舊憑著招牌大眼和甜美笑容吸引目光，親和力十足。

不少網友認為，田曦薇最吸引人的並非掃貨本身，而是她展現出「上班認真、下班放鬆」的狀態切換能力。活動上，她穿著純白花苞短裙，全程維持高昂精神與粉絲互動；活動一結束，便立刻投入購物、享受自己的休閒時光。

畫面曝光後，不少人留言表示，「這就是我下班後的樣子」、「兢兢業業上班，開開心心下班」、「完全沒有偶像包袱」，認為她真實又接地氣，因此好感度再度提升。

田曦薇被直擊下班後認真逛街。（取材自微博）
田曦薇被直擊下班後認真逛街。（取材自微博）

田曦薇被直擊下班後認真逛街。（取材自微博）
田曦薇被直擊下班後認真逛街。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她在上海出席快閃活動後，立刻現身名創優品逛街掃貨，從台上精緻營業切換成下班購物模樣，反差感強烈，因此迅速引發網路討論。

  • 目擊者表示，她專注挑選盲盒、玩偶與收納盒，還曾對兩種不同顏色的收納盒猶豫約5分鐘，結帳時抱著戰利品並手拿超長收據。

  • 不少網友認為她展現出上班認真、下班放鬆的真實感，笑稱這就是打工人下班後的樣子，也讚她沒有偶像包袱、親和力十足。

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