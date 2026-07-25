謝賢前女友Coco早回河南直播維生 換黑色社群頭像哀思

謝賢前女友Coco如今靠直播帶貨維持生計。(直播截圖)

港星謝賢 離世消息傳出後，曾與他交往12年的前女友Coco正在直播帶貨，彈幕突然刷過「四哥走了」，她愣了幾秒，直接掐了直播，半小時內把所有社交帳號的頭像換成了純黑。Coco是謝賢生前最後一任女友，比他小49歲，如今41歲的她早就褪去了「謝賢女友」的光環，回到了河南 老家直播維生，相親屢碰壁。

據網易號「麓谷隱士」報導，20歲的Coco於2005年離開河南赴上海發展，認識了69歲的謝賢。

報導引述Coco直播時的說法指出，外傳她獲得謝賢2000萬港元(約255萬美元)分手費並非事實。她表示，如果真的拿到這筆錢，也不需要靠直播帶貨維持生計。

「麓谷隱士」指出，分手後Coco返回內地，現年41歲，靠直播帶貨維持生活。文中引述河南老鄉說法稱，家人曾安排她相親，但男方得知她曾與謝賢交往後，多半未再聯絡，原因包括擔心她無法適應平凡生活。對於謝賢遺產安排，Coco並未列入受益人名單。

報導最後引述Coco過去談及這段感情時表示：「我特別感恩，從來沒有遺憾過有這樣一個前男友，如父如友如兄長。」據報導，在謝賢離世消息傳出後，她未發表長文，也未公開談論往事，僅將社群平台頭像換成黑色，以低調方式表達哀思。