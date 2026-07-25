謝賢離世 小49歲女友現身直播全說了 難找對象竟因謝賢

小謝賢49歲的女友Coco。（取材自小紅書）

香港 影壇傳奇「四哥」謝賢 16日因肺炎辭世，享壽89歲。曾與他相差49歲、交往長達12年的前女友Coco，在噩耗曝光後第一時間將社群平台頭像換成全黑表達哀悼。近日她首度開直播談及謝賢，不僅回憶兩人最後一次見面的情景，更坦言分開多年後，始終忘不了對方曾給予的照顧，直言：「要再遇到像他那樣對我的人，真的很難。」

Coco日前身穿黑色皮衣現身直播，這也是謝賢離世消息公開後，她首次公開談及舊情。她透露，兩人最後一次碰面是因共同好友到香港，大家相約聚餐，沒想到那次飯局結束後，竟成了彼此人生最後一次相見，「分手的時候，我心裡其實很難過，後來一晃就是這麼多年，我們再也沒有見過面」。談起往事，她仍難掩感慨。

雖然兩人已分開8年，但Coco談到謝賢仍滿是感激。她表示，自己之後每次認識新對象，都會不自覺拿來與謝賢比較，希望對方也能像謝賢一樣照顧自己，「可是後來才發現，真的很難找到這樣的人」。

據悉，兩人當年結束戀情，並非因感情生變，而是一次登山時，謝賢因體力不支、氣喘吁吁，深刻感受到彼此年齡及身體狀況的差距，不願成為Coco的負擔，之後逐漸減少見面，也鼓勵她多拓展生活與發展事業。兩人始終沒有正式說出「分手」，而是在彼此祝福下和平畫下句點。至今未婚的Coco，今年起則積極投入自媒體經營。

對於外界盛傳兩人是在夜店相識，Coco也特別澄清，實際上是透過朋友介紹，在上海一家咖啡廳首次見面。她形容，謝賢初見時看起來瀟灑酷帥、不拘小節，但私底下其實十分溫暖、體貼又有紳士風度，還經常教她投資理財，甚至建議購買金條保值。

Coco更透露，自己曾因投資失利陷入財務困境，當時謝賢毫不猶豫伸出援手，甚至賣掉兒子謝霆鋒送給他的勞斯萊斯名車替她度過難關，讓她至今仍銘記在心，也成為她心中始終難以取代的重要存在。