灰瞳狼尾…肖戰神還原選角 「十日終焉」先導片花播放破億

肖戰被讚美是「十日終焉」中的天選齊夏。(取材自微博)

電視劇「十日終焉」曝光19位主要角色，並發布肖戰 飾演的齊夏單人先導片花。憑藉著肖戰超高人氣、高還原選角妝造及特效質感，先導片上線後短時間內播放量破億，微博 話題閱讀量達4.7億，該劇集預約量快速突破100萬。粉絲大讚肖戰的灰瞳狼尾造型是「天選齊夏」，爆量的留言更是讓人預感該劇會「大爆」。

「十日終焉」是由番茄小說同名原著改編，肖戰飾演齊夏的是高智商心理學碩士，同時擁有職業騙子的神秘身分，背負著70年輪迴記憶，專屬能力是「生生不息」，可以實現全員復活，但他最終為終結輪迴選擇自我犧牲。

在先導片花中，暗紅壓抑的冷調構建終焉之地的懸疑氛圍，鏡面密室、破碎分身、黑白博弈棋盤、白羊雕像等原著經典意象一一還原，精準復刻了「說謊者遊戲」的開篇劇情。肖戰原聲台詞「我叫齊夏，我要開始說謊了，我說的話，你只能信一半」、「十日為限，此局由齊夏終了」直接戳中原著粉。

首次公開全陣容角色造型，肖戰的灰瞳狼尾造型、胡先煦的淺金狼尾短髮妝造高度貼合原著。由「流浪地球」視效團隊打造的十二生肖面具可實現20種不同表情。反派楚天秋由魏大勳飾演，李治廷飾演武力擔當喬家勁。其中，李宛妲造型被讚「美得像bjd」，毛曉彤飾演癲狂的文巧雲，造型消瘦、面容憔悴，更是讓粉絲刷一排「毛曉彤嚇到我了」。

肖戰「十日終焉」先導片花公開。(視頻截圖)

肖戰「十日終焉」先導片花公開。(視頻截圖)