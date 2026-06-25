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劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

曾被鄭裕玲掌摑？劉嘉玲認了難忘「那次提醒」

娛樂新聞組／綜合報導
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鄭裕玲(右)邀請劉嘉玲上個人節目「The Do Show」擔任嘉賓。(取材自微博...
鄭裕玲(右)邀請劉嘉玲上個人節目「The Do Show」擔任嘉賓。(取材自微博)

香港資深主持人暨演員鄭裕玲近日在個人節目「The Do Show」中邀請劉嘉玲擔任嘉賓，兩人不僅暢談多年交情，也首度正面回應早年拍攝電視劇「流氓大亨」期間流傳多年的不和傳聞，甚至澄清外界曾盛傳的「掌摑事件」。

香港01報導，鄭裕玲提到，外界多年來一直流傳她因不滿劉嘉玲拍戲遲到而發生衝突，甚至有傳聞稱她曾當眾掌摑對方。對此，劉嘉玲立即澄清，「她從來沒有罵過我」。鄭裕玲則笑說，自己看過一些報導後也十分驚訝，「後來竟然變成我打了她一巴掌」。她強調，這類事情根本沒有發生過。

雖然否認衝突傳聞，但劉嘉玲坦言，鄭裕玲當年確實給過自己一次難忘的提醒。她回憶，當時初入行拍劇時態度較鬆散，不僅台詞記不熟，粵語能力也有待加強。有一次排戲時，她始終無法順利進入狀態，鄭裕玲便直接問她，「你到底知不知道這場戲在講什麼？」這句話讓她感到十分羞愧，也成為職業生涯中的重要轉捩點。

劉嘉玲表示，當時鄭裕玲已是當紅演員，卻始終保持高度專業和敬業精神，因此她一直將這段經歷銘記在心，甚至經常拿來勉勵後輩。

除了鄭裕玲之外，劉嘉玲也分享另一位讓她深受影響的前輩汪明荃。她透露，當年合作拍戲時，汪明荃總是提早抵達片場，提前準備服裝和造型，從不遲到。即使是商演活動，汪明荃也會準備多套服裝，甚至提前與合作藝人協調顏色搭配，避免撞衫。

鄭裕玲則補充，汪明荃不僅工作上守時，就連私下聚會也總是準時甚至提早到場。兩人一致認為，這些前輩展現出的專業態度，正是演藝圈最值得學習的典範。

精華 FAQ

  • 因兩人多年來被外界傳出拍攝《流氓大亨》時不和，甚至有鄭裕玲掌摑劉嘉玲的說法，所以她們趁同台受訪時直接澄清，強調根本沒有發生過這些衝突。

  • 她回憶自己剛入行時準備不足、台詞不熟又常無法進入狀態，鄭裕玲便直接問她「你到底知不知道這場戲在講什麼？」這句話讓她深感羞愧，也成為轉捩點。

  • 兩人都認為前輩的專業最值得學習，並提到汪明荃總是提早到片場、提前備妥服裝造型，連私下聚會也守時，展現出極高敬業精神與典範價值。

香港 劉嘉玲

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