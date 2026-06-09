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「浪姐」隊友一次走兩個 張月崩潰離場網傻眼

娛樂新聞組／綜合報導
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張月被不少觀眾稱為本季「浪姐」最有責任感的隊長之一。(取材自微博)
張月被不少觀眾稱為本季「浪姐」最有責任感的隊長之一。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：張月隊伍四公一次失去代斯與張慧雯，成為全場焦點。
  • 重點二：目睹隊友連續淘汰後，張月情緒潰堤離場後再返場。
  • 重點三：雖遭遇設備與健康困境，張月仍拿下個人喜愛度第二。

「乘風2026」（簡稱浪姐）四公直播淘汰賽再度引爆話題，但這次最受關注的不是誰晉級、誰淘汰，而是隊長張月在舞台上情緒潰堤的一幕。

當晚淘汰環節中，張月隊中的代斯與張慧雯接連被宣布淘汰，成為本季首支在單場公演中一次失去兩名成員的隊伍。鏡頭拍到張月當場愣住，神情錯愕地望向舞台，隨後不停低聲重複著「我下去了、我下去了」，接著頭也不回快步走下舞台，讓現場觀眾和螢幕前粉絲全看傻眼。

不少網友一度誤以為張月退賽，但事後證實，她只是情緒失控暫時離場平復心情，稍後便重新返回錄製現場，完成後續節目流程。

事實上，張月這次爆發並非毫無徵兆。從二公至今，她已經連續三輪送別隊友。身為隊長的她，不僅要負責舞台表演，還得承擔團隊成績壓力，因此被不少觀眾稱為本季最有責任感的隊長之一。

節目播出後，許多觀眾也替張月抱不平。除了團隊接連減員外，她在四公舞台「鎖」表演時還傳出耳機失靈、麥克風收音異常等設備問題，幾乎是在「盲唱盲跳」狀態下完成演出。再加上先前曾因急性腸胃炎打點滴、嗓音失聲仍堅持排練，讓不少網友心疼直呼，「她真的已經撐到極限了」。

還有人感嘆，「她不是輸不起，而是真的太在乎隊友了」、「這不是綜藝效果，而是一個責任感太重的人終於撐不住了」。

不過就在外界擔心張月狀態之際，最新出爐的四公個人喜愛度排名卻傳來好消息。排名顯示，曾沛慈以超高人氣拿下第一名，張月緊追在後排名第二，成功躋身本季人氣王行列，第三名則由李小冉拿下。

許多網友認為，張月此次高居第二並不意外，「她是拿命在帶隊」、「隊長當得最累卻最認真」、「這次排名算是觀眾給她的安慰獎」。

精華 FAQ

  • 當代斯與張慧雯接連被宣布淘汰後，張月當場愣住並反覆低語，隨即快步離場平復情緒。之後她又回到錄製現場，完成後續節目流程。

  • 她不僅連續三輪送別隊友，還在四公舞台遇到耳機失靈、麥克風異常等問題，幾乎在失準狀態下表演；先前又曾帶病排練，壓力相當大。

  • 四公個人喜愛度排名公布後，曾沛慈拿下第一，張月緊追其後排名第二，成功進入本季人氣前列。許多網友也把這視為對她的安慰與肯定。

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