38歲劉亦菲回母校開同學會 清新素顏讓「同窗變長輩」

38歲劉亦菲（中）模樣依舊像是女大生。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劉亦菲回到北京電影學院參加畢業二十周年同學會。

劉亦菲回到北京電影學院參加畢業二十周年同學會。 重點二： 她以素顏休閒穿搭現身，狀態被讚宛如女大學生。

她以素顏休閒穿搭現身，狀態被讚宛如女大學生。 重點三：網友熱議她凍齡外貌，稱同窗站旁像長輩與女兒。

中國女星劉亦菲 近日回到母校北京電影學院 ，參加2002級表演系畢業20周年同學會。活動照片曝光後迅速在網路發酵，現年38歲的她以自然樸素的模樣現身，不少網友看了直呼狀態驚人，甚至形容她彷彿仍是校園中的女大學生，和其他同學站在一起，她的狀態看起來就像是「女兒」。

當天劉亦菲以輕鬆休閒的穿搭亮相，白色襯衫搭配牛仔褲，長髮隨意披肩，幾乎未見濃妝修飾，展現一貫清新氣質。儘管打扮低調，仍難掩出眾外型，在一群老同學之中特別顯眼，也讓許多人驚嘆她多年來幾乎沒有太大變化。

從現場流出的畫面可見，劉亦菲全程神情輕鬆，不時與同學聊天互動，沒有刻意凸顯明星身分，展現親和的一面。她並未站在合照最中央的位置，而是自然融入同學群體之中，讓整場聚會更像是一次單純的校友重聚。

照片在社群平台流傳後，立刻掀起熱烈討論，不少網友留言表示：「這狀態太誇張了」、「完全看不出已經38歲」、「少女感依舊在線」，還有人再度搬出粉絲暱稱「劉十八」，大讚她彷彿歲月凍結一般。

事實上，劉亦菲近年憑藉「夢華錄」、「去有風的地方」及「玫瑰的故事」等作品持續維持高人氣，每次公開露面都能成為話題焦點。此次重返校園參加同學會，雖然沒有盛裝打扮，卻憑藉自然真實的狀態再度引發關注，也讓外界見識到她多年來始終不減的魅力。