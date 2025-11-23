70歲任達華上台摔倒 滾一圈絲滑起身…老婆反而被罵了

任達華70歲仍老當益壯。（取材自都市快報橙柿互動）

70歲任達華近日在香港 出席一場時裝活動，上台時疑被地毯絆倒，整個人摔倒在台上，他戴的眼鏡瞬間被甩飛三米遠。不過任達華在地上翻滾了一圈半後就迅速站起，全程僅用時八秒，起身後幽默自嘲「沒事沒事，好犀利（好厲害）」安撫關心他的觀眾。任達華摔倒上了微博 熱搜，網友們紛紛稱讚他老當益壯；有網友質疑他的太太琦琦就在旁邊卻沒伸手扶住老公，網友緩頰稱「他老婆也快60，反應不行了」。

來源：youtube

據大皖新聞報導，任達華日前攜妻子琦琦在香港出席某時裝活動，58歲的琦琦一身黑色西服套裝先上台，她看來年輕又時尚，皮膚白皙，狀態超好。隨後主持人介紹影帝任達華上台，任達華穿著牛仔褲，黑色皮鞋，戴著墨鏡，上台的時候疑被未固定的舞台地毯絆倒，他一個趔趄摔倒，眼鏡被甩飛，嚇壞眾人。

但任達到向前撲倒後，順勢翻滾一圈半藉此緩衝衝擊力，全程僅用八秒就完成「翻滾──半蹲──起身」動作，迅速起身，還立即比出剪刀手，幽默自嘲「沒事沒事，好犀利（好厲害）」安撫觀眾，並堅持完成後續環節。

事後他調侃「對藍色地毯有情懷」，並笑稱「嚇到老婆了」，以幽默化解尷尬。其工作室次日發聲明指出，任達華僅輕微擦傷，原定三天後的杭州活動如期舉行。

「70歲任達華摔倒」隨即衝上微博熱搜，不少網友認為這和他「刻進骨子裡的武打演員肌肉記憶」有關，留言稱讚他：「幸好任達華底子好，一般70歲的老人要是摔倒沒準就骨折了」，「任達華也是多災多難，此前只是出席活動被『刺傷』，這次又差點摔倒」，「華叔這身手，我給滿分，老當益壯啊」，「180度轉了一圈，擺了個造型，很矯健」，「華叔這身手，年輕時候絕對是武俠高手轉世」，「倒地起身動作絲滑，專業素養盡顯」。

也有網友質疑「他老婆居然…沒想要扶一下」、「就全程看著自己老公在面前摔倒而沒做任何事？」，引來不少討論，有其他網友緩頰稱「他老婆也快60了，反應不行了」。