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吃雞胇被陸酸民嫌 陳喬恩嗆「你沒見過是你的問題」

娛樂新聞組／綜合報導
陳喬恩因為吃雞胇引發議論。(取材自微博)
陳喬恩因為吃雞胇引發議論。(取材自微博)

台灣女星陳喬恩今年過年和老公回馬來西亞，被網友虧腫了，近日又因「喜歡吃雞胇(雞的睪丸)」遭議論，直開嗆酸民「其實有時候你沒見過，會不會是你的問題呢」。

陳喬恩過去主持節目時就曾說「我打小的時候都特別愛吃睪丸」。(取材自微博)
陳喬恩過去主持節目時就曾說「我打小的時候都特別愛吃睪丸」。(取材自微博)

綜合媒體報導，陳喬恩常在微博曬出旅遊、美食貼文，日前發文「對於我愛吃雞胇這件事情，每次都會有人非常驚訝或驚嚇，然後大做文章，每次看到這些大驚小怪的人們，都令我啼笑皆非」。

據報導，陳喬恩表示，「在我的家鄉，雞胇是一道很平常的食物，很多夜市和熱炒店都有這道菜，不過羊睪丸台灣好像沒有」，她強調當然不是每個人都喜歡，就像自己不喜歡吃任何水果一樣，「其實有時候你沒見過，會不會是你的問題呢，親，去看看看世界吧」。

陳喬恩也曬出雞佛的料理照，除了一碗滿滿雞佛，還有自己過去主持節目時的發言「我打小的時候都特別愛吃睪丸」。

貼文曝光後，引發更多網友熱議，有人挺，「想吃什麼就吃什麼，不用在意別人的眼光」、「大千世界好吃的可多了 」、「姐還是一如既往地直接」；也有網友表示「難道不能像愛狗一樣愛雞嗎？雞的命也是命」、「感覺挺愛懟人的」。

一向直白辣嗆的陳喬恩，1月初也曾發文開嗆某間要現場候位的麻辣鍋店，直接標記店名，直呼「我永遠不會再去第二次」，火爆直接的性格，掀起網友議論。

雞胇在台灣是常見的食物。(取材自微博)
雞胇在台灣是常見的食物。(取材自微博)

陳喬恩 微博

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