陳哲遠新劇被酸土味濃 網友：農村版「太陽的後裔」

「太陽的後裔」是九年前熱播韓劇。(取材自微博)

憑藉和趙露思 合作的「偷偷藏不住」暴紅的中國男星陳哲遠，主演新劇「白色橄欖樹」日前開播，但被網友發現，有不少鏡頭和九年前韓劇 「太陽的後裔」類似，但整體質感卻差很多，甚至散發「濃濃土味」，被嘲是農村版「太陽的後裔」；而劇組近日釋出不少吻戲片段，則是成功引起熱議，卻也讓網友想起趙露思。

「白色橄欖樹」由陳哲遠、梁潔主演，講述在東國做志工的華裔 爆破工程師李瓚（陳哲遠飾），在危險關頭救下了執行採訪任務的女記者宋冉（梁潔飾），兩人共同經歷種種磨難和考驗，彼此療癒。

「白色橄欖樹」劇情設定、人物造型和當年宋仲基、宋慧喬主演的「太陽的後裔」有著異曲同工之妙，但畫面整體質感卻遠不如九年前的韓劇，因此該劇首播評價並不高，網友甚至直指網友「布景廉價、節奏差劇情不合理」、「低配版太陽的後裔」。