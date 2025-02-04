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大S死訊曝光後…張蘭敏感時機發文「勇敢做自己」 網狂轟炒作

記者賴錦宏／綜合報導
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大S病逝，前婆婆張蘭發文挨轟。(取材自微博)
大S病逝，前婆婆張蘭發文挨轟。(取材自微博)

女星大S(徐熙媛)過世，不僅占據百度熱搜前五，更完全占據微博熱搜前十。死訊曝光當日中午，大S前婆婆張蘭發文稱，「不要羨慕任何人，勇敢地做自己，讓自己的光芒照亮前行的道路」。中國網友則不滿表示：「最惡毒的母子，餘生他們如果能心安理得的繼續炒作，就不是人！大S一路走好！」

瀟湘晨報報導，3日上午近11時，張蘭在微博發表上述文章，引來網友在評論區熱議。網友表示，「大S死了，終於沒有人可以消費她了」、「最惡毒的母子，餘生他們如果能心安理得的繼續炒作，就不是人！大S一路走好！」、「醜陋的嘴臉，你有光芒嗎？ ？ ？」、「現在沒有可炒作的了，時不時拿大S出來炒一波！」、「缺德帶冒煙的惡魔婆婆」、「汪小菲：還有我的床墊，別忘了還給我！」

還有網友在評論區懷念大S，「春節客死異國他鄉，這兩年了解的新聞都是跟她的婚姻一樣亂七八糟」、「一代風華，往事隨風」，還有網友稱此時此刻張蘭不應表揚自己；還有人反諷：「張蘭活得好通透」、「用別人來發光」、「怎還不封殺她」。

張蘭當天傍晚正式發文悼念大S，表示願意協助處理後事。張蘭表示：「逝者為大，願玥兒媽媽往生極樂，安息！也請徐媽媽節哀！我和汪小菲作為孩子們的親人，如後事處理中有任何需要，願助一臂之力。熙媛的離世，是我們共同的損失，對於孩子們更是沉重的打擊！我們現在首要的任務是安慰和保護好兩個孩子，這是我們兩家共同的使命，也是共同的目標。再次表達我們的惋惜！願熙媛一路走好！」

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