抽中湯唯父親墨寶 費翔開心：將掛家裡永久保存

費翔在「微博之夜」活動抽到湯唯父親的書法作品。(取材自微博)

男星費翔在微博 曬出他在「2024微博之夜」活動抽到的一份特別禮物——湯唯 父親北雁山人的書法 作品「心有山海」，迅速引發網友熱議。而費翔曬出的隔天，紅星新聞聯絡上湯唯的父親湯余銘，他表示這幅書法作品很符合費翔的氣質，這也是一種文化藝術的結緣，「他喜歡這幅書法，我很開心 」。

鳳凰網報導，費翔轉發湯唯父親工作室的微博表示：「居然抽到了湯唯的禮物，著名書法家北雁山人的墨寶『心有山海』。多麼美好的願望」。他還說，已跟湯唯說了，將掛在家裡，永久保存。

報導指出，湯唯的父親湯余銘，筆名北雁山人，是1970至1980年代的知名畫家，他曾創作「保衛祖國」、「向大海要糧」、「東海女民兵」、「領航」、「鯉魚跳龍門」、「吉慶有餘」、「鮮花獻英雄」等一批很有影響力的畫作，多次參加全國美展，多件作品經浙江人民美術出版社、西泠印社等單位印製出版。

而湯唯在高中時曾學習美術三年，家人一度希望她讀杭州的中國美術學院，她卻在2000年考上中央戲劇學院。

不過，費翔抽中墨寶事件引發部分網友認為，感覺抽獎有商業炒作，甚至有人懷疑將文化藝術當作抽獎，有損藝術品價值。但也有專業人士表示，活動只要公平公正，尊重藝術品，類似的文化互動就有意義。