劉曉慶錄節目疑「中毒」 出現咳嗽、腹瀉、嘔吐

劉曉慶錄節目疑似中毒。(截自視頻)

73歲的劉曉慶在錄製綜藝節目「一路繁花 」時，由於在路邊誤吸入裝修粉導致身體不適，出現了咳嗽、腹瀉和嘔吐等症狀。據搜狐娛樂報導，儘管如此，她在稍作休息後仍然堅持前往錄製現場，劉曉慶表示自己不需要特殊照顧只要活著就有機會。

劉曉慶錄節目疑似中毒。(截自視頻)

本報報導，劉曉慶日前才赴南加 為獲得傑出女性的獲獎人頒獎。她自稱是中國挨罵最多的明星，被網友稱「慶奶」也不在意，所有外號都比較「狂」。

據報導，去年10月，劉曉慶被爆60多歲時婚內出軌，還同時交八個男朋友，其中一人吃醋跟她鬧脾氣被甩了，沒想到被甩的小男人在分手三年後都沒走出來，找狗仔曝光自己和劉曉慶的聊天紀錄，雖然劉曉慶始終未做出回應，但近日男方又聲稱遭到她助理威脅，並報案處理。還知名部落客曝光劉曉慶前男友找上門的圖片，前男友在劉曉慶收工後在路邊堵人，衝突畫面曝光再度引發網友熱議。

劉曉慶。(取材自微博)

劉曉慶演過慈禧、武則天、孝庄皇后，更曾名列富比士中國富豪榜，2002年她曾因逃稅入獄，打回原形重出江湖。日前被爆婚內出軌，但她不但毫髮無傷，反而又紅了一波。上節目聊到出獄後曾橫店找工作，給劉濤 當過丫鬟，很快又上了熱搜，贏得無數敬佩讚嘆。