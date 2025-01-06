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賈冰1人飾兩角「假爸爸」攜手尹正坑爹撈金

娛樂新聞組／綜合報導
由賈冰(左)、尹正主演的「假爸爸」是一部喜劇電影。(取材自微博)
由賈冰(左)、尹正主演的「假爸爸」是一部喜劇電影。(取材自微博)

由賈冰、尹正主演的中國喜劇電影「假爸爸」近日發布預告，展現賈冰、尹正一系列你追我趕的搞笑橋段。本片講述王春生（賈冰飾）和楊十月（尹正飾）這一對假父子為了賺到30萬，踏上一段「坑爹撈金」啼笑皆非的故事。

1905電影網報導，這部電影集結倪虹潔、徐崢、王迅、潘斌龍等王牌喜劇人。預告中，楊十月（尹正飾）一把拉起毫無準備的王春生（賈冰飾）從酒吧拚命逃跑，兩人鬥智酒吧老闆（王迅飾）的過程如一場狼狽的冒險；被十月拋棄的春生既可憐又好笑，生動詮釋有福同享、有難你當的塑膠兄弟情。

預告中，春生半裸倒騎驢，一個動作便拿捏搞笑氣質，不禁讓人十分好奇後續會發生怎樣的搞笑故事。賓館、車站、盥洗中心，不同場景快速切換，電影散發濃厚的東北地域氣息。

另外釋出的兩張復古風格的角色海報中，也展現賈冰、尹正兩人各自角色截然不同的雙面魅力。賈冰一人分飾兩角，兩人從背景服化到身分地位均天差地別，中年騙子王春生靠走穴賺錢，頭戴針織帽，身上穿著破舊棉衣，形象看起來邋遢髒亂，而一旁的國民巨星浩良，身著正式整齊的演出服，正笑容滿面的自信演出。

另一張海報中的楊十月，一臉傲嬌地邁著矯健的步伐，看起來勝券在握，上方「偽賺錢搭子，真演出經紀」的標語醒目突出，以為是廢柴落魄的追夢音樂人，其實是吃住全包的演出經紀。冒牌父子真賺錢搭子的角色反差感為影片增添了不少喜感。

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