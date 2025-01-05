才被說「憤怒鳥在演戲」… 王鶴棣當「打更人」 破平台招商紀錄

王鶴棣主演的「大奉打更人」打破媒體平台招商紀錄。(取材自微博)

由大陸男星王鶴棣 主演的古裝新劇「大奉打更人」播出後，一度因為他的「用力過猛」演技、四川口音原聲台詞引來吐槽，還有網友將王鶴棣歪嘴皺眉表情，比喻成「憤怒鳥在演戲」。但隨著劇情推進，收視熱度不斷攀升，不但穩居熱度榜冠軍寶座，還打破媒體平台騰訊的招商紀錄。

「大奉打更人」講述現代打工人「楊凌」意外進入充滿玄幻色彩的大奉王朝，並且改頭換面成為一名監察百官、為大奉百姓破案的打更人銅鑼「許七安」，他憑藉現代技能，利用科學和推理成功破獲一樁樁奇案，成為大奉斷案高手。

該劇匯集探案、穿越、幽默、大男主戲等元素，被視為收視、口碑有望看齊張若昀主演的劇王「慶餘年」，但開播後評價兩極，有人被王鶴棣的演技勸退，也有不少人認為他演活中二熱血的「許七安」。

有網友表示，「大奉打更人」在前期的鋪墊和伏筆都是為了後期的高潮做準備，這種敘事方式在男頻劇中很常見。還有網友說，「大奉打更人」有著自己獨特的風格和魅力，不應該被簡單地與其他作品拿來比較。

更有人為王鶴棣的演技平反，認為他成功地塑造了一個立體、鮮活的角色，讓人刮目相看，尤其是他在劇中說出「民脂民膏，爾食爾祿，下民易虐，上天難欺」的氣勢，深得觀眾共鳴。

此外，「大奉打更人」目前已打破騰訊視訊站內歷史記錄，廣告招商品牌數量高達33個，不少網友直呼，「王鶴棣扛招商能力果然不容質疑」。