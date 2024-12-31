「小時代」爆紅男星遇車禍動刀三次 遭爆「退圈定居美國」

陳學冬的近況引發熱議。 (取材自微博)

大陸男星陳學冬演出電影「小時代」爆紅，近年來卻突然消失在螢光幕前，他去年自爆出車禍受傷，而如今卻有消息指出，他疑似已經隱退定居美國。

據噓！星聞報導，陳學冬去年2月在社群平台透露，自己消失的原因是因為車禍受傷，隨即更曝光坐輪椅的畫面；他坦言雖然受傷的程度有點嚴重，但正積極康復中。2023年9月他再次透露近況，表示當時已經動完第三次手術，「應該是最後一次了吧，總算整套流程走完了，然後醫生跟我說以後一定會得風濕的」，照片中他虛弱地躺在病床上；而他在微博 PO完這張照片後便再度消失，後來更有傳聞說他要退圈，讓她忍不住在今年4月27日出面發文駁斥：「退圈？什麼圈？哈圈嗎？不會退的，死心吧」，而這也成為他在微博的最後一則發文。

陳學冬曾曬出手術後近況照。(取材自微博)

近日有知情人士爆料，陳學冬目前已經移居美國；有網友更發現，陳學冬其實在今年的11月1日還曾登入微博。此外，大陸博主「圈扒教主」則進一步發現，陳學冬名下有3家公司，其中一間已註銷，另外2家都是「存續狀態」，且陳學冬皆擔任股東職務。

消息一出，關鍵字「陳學冬疑似退圈定居美國」、「陳學冬工作室已2年未更新」更登上微博熱搜榜。對此，網友們也紛紛熱議：「畢竟付出了整個青春」、「從一年級的陳老師開始就對他黑不起來，挺好的一個男生，溫柔又有耐心」、「可是他沒退圈的時候露面也不多」、「退圈快樂」。