衛詩雅「破·地獄」後思考身後事：自己選遺照、寫遺書

衛詩雅演完「破·地獄」後對身後事有更多想法。(記者吳致碩／攝影)

香港 女星衛詩雅在電影「破·地獄」生在中男輕女的殯葬業家庭，最後突破傳統送父親最後一程。她接受本報系聯合報專訪，坦言拍完電影開始想身後事，「自己選遺照、寫遺書」每個人都該好好道別。

「破·地獄」藉香港獨有殯葬儀式，探討面對親人離去和自我救贖的感人催淚話題，香港已突破1億3000萬港幣（約1700萬美元）票房佳績，成為香港影史華語電影票房總冠軍。

衛詩雅在片中和許冠文飾演父女，兩人關係破裂，一場幫生病爸爸洗澡的戲，更是讓她哭斷腸。她說：「那時候是冬天，許冠文不僅要把身體弄濕，還要坐在椅子上跌倒，他堅持不要替身，我幫他洗澡被拒絕還被打巴掌，導演又要我不能哭出來，可是我情緒其實超滿，一喊停簡直是哭到不行。」

衛詩雅拍了「破·地獄」對生死看得更透徹，還要家人也都要做好身後事準備，「留下的人會很慌亂，好好道別很重要」，她這次赴台也想更多，覺得寫好遺書、準備好遺照很重要。她和家人感情極佳、無話不說，姊姊看了電影更是哭濕了一條毛巾，她說：「她感情很豐富，再加上看到我被打，哭到泣不成聲。」

衛詩雅正在準備婚事，和未婚夫已經登記，在香港要登記後的14天沒人反對才能再進行下一步驟。她回憶：「感覺很神奇，登記的地方有8張椅子，有4張是登記結婚用，另外4張是登記死亡，人生大事都是在一起。」