我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光 網轟公司太沒良心

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思「血汗」工作行程曝光後，氣炸粉絲。(取材自微博)
趙露思「血汗」工作行程曝光後，氣炸粉絲。(取材自微博)

正在拍攝新劇「戀人」的大陸人氣女星趙露思，驚傳病倒送醫，不但全身無力需坐輪椅，更一度失語。對於趙露思生病的原因，有傳是長期承受輿論壓力罹患憂鬱症，也有一說是新劇「陰陽劇本」讓她心力交瘁。近日，網友整理出趙露思生日後的「血汗」工作行程，質疑她工作太累才會生病，並向經紀公司討說法。

從網友列出趙露思的血汗行程可見，她從11月9日以來連續40多天都在工作，完全沒休假。行程包括參加影視頒獎活動、品牌線下活動、商務拍攝、產品直播等，當然還包括了新劇「許我耀眼」殺青，以及進「戀人」劇組。

血汗行程曝光後，引起粉絲集體撻伐，紛紛表示「明知道她生病還強迫拍戲，導致她重病，屬於侵權，快出來道歉」、「好好的，命差點沒了，就不給個說法嗎」、「這種公司真的很沒良心」、「被爆出來以後第一件事竟是封鎖藝人帳號」。

不僅如此，網路又瘋傳趙露思曾因工作壓力太大導致暫時性失聰，竟然有一邊的耳朵無法聽到聲音，也由於她健康出問題，最近在拍攝新劇「戀人」時才會帶著爸爸和媽媽進劇組，方便身邊有人可以照顧。

得知趙露思狀況，網友紛紛表示心疼，「希望能早日康復」、「只要健康就好」，還有人呼籲她趕緊解約「無良公司」。

趙露思 憂鬱症

上一則

家庭電影稱霸周末票房 「音速小子」打敗「獅子王」

下一則

妮可基嫚「乖女孩」外遇激戰小鮮肉 挑戰從影生涯尺度

延伸閱讀

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙露思「能說話了」…託好友報平安 于正：娛樂圈太較真就輸了

趙露思「能說話了」…託好友報平安 于正：娛樂圈太較真就輸了
趙露思患憂鬱症只剩38公斤？ 曾吐露想退出娛圈

趙露思患憂鬱症只剩38公斤？ 曾吐露想退出娛圈
趙露思壓力大到患憂鬱症？ 曾公開吐露非常不快樂 「想退出演藝圈」

趙露思壓力大到患憂鬱症？ 曾公開吐露非常不快樂 「想退出演藝圈」

熱門新聞

瓊瑤於12月初輕生，震驚社會各界。(本報資料照片)

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

2024-12-23 21:00
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)

劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

2024-12-25 23:50
「射鵰英雄傳：俠之大者」高手版預告釋出，肖戰版郭靖造型被讚有型。（取材自微博）

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

2024-12-23 07:30
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，堪稱是2024年爆款劇。(取材自微博)

劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一

2024-12-29 07:00
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起