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演活腦性麻痺患者 易烊千璽：不能靠奇觀的表演

娛樂新聞組／即時報導
易烊千璽分享飾演「劉春和」的心路歷程。(取材自微博)
易烊千璽分享飾演「劉春和」的心路歷程。(取材自微博)

由易烊千璽、林曉杰、蔣勤勤、周雨彤主演的電影「小小的我」，上映首周票房就突破2億元人民幣，口碑也相當出色，貓眼評分9.6、淘票9.8、豆瓣7.4。不少觀眾表示，「小小的我」真誠的講述了屬於少數群體的故事，也有很多人被易烊千璽的演技深深感動。

近日，易烊千璽受訪時講述了飾演「劉春和」的心路歷程。他說，為了飾演好一名腦性麻痺患者，自己觀看了大量文字、影像資料，和患者們親身交流，在房間裡對著鏡子捕捉和模仿，直言，「這是做過工作量最大的角色」。

在飾演「劉春和」後，易烊千璽每當在生活中遇到腦性麻痺患者都會格外感動，他稱有次在電梯口遇到一位患有腦性麻痺的小男孩，他滿臉通紅但開心的笑著，易烊千璽不由得淚目，「好好想抱抱他」。

易烊千璽談到飾演腦性麻痺患者的難點，他希望呈現在大銀幕上的人物狀態，是能讓觀眾接受的，而不是奇觀的表演。

「小小的我」講述了患有腦性麻痺的劉春和（易烊千璽飾）勇敢衝破身心的枷鎖，為外婆（林曉杰飾）圓夢舞台的同時，也彌合了與媽媽（蔣勤勤飾）的關係，並努力尋求著自己人生的座標。

易烊千璽為戲暴瘦好幾圈，整個脊骨都清晰可見，連小腿都纖細到幾乎沒什麼肉，讓很多人乍看都沒認出是他。

有觀眾分享印象最深刻的一場戲，是劉春和在公車站給小朋友讓座，一開始他流露出做好事的自豪與欣喜，但感受到小孩母親的嫌棄和害怕後，又只好轉頭不去看對方，扭曲的五官上寫滿了無奈和尷尬，卻也牽動了不少觀眾的心，演技獲得稱讚。

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