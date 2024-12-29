劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一

劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，堪稱是2024年爆款劇。(取材自微博)

「神仙姐姐」劉亦菲 自2017年回歸電視圈後，演藝事業在攀高峰，繼前兩年的「夢華錄」、「去有風的地方」收穫高口碑、高收視，今年的「玫瑰的故事」也大受歡迎，在眾多連續劇中脫穎而出，拿下多個第一名好成績，相當厲害。

香港 01報導，從「騰訊娛樂白皮書」」近日公布的成績可見，在劇集演員綜合熱度排行榜中，劉亦菲以82.4熱度量贏得第一名，另一名人氣女星趙麗穎奪第二名，第三名是楊紫，而今年憑藉「墨雨雲間」再次走紅的吳謹言，則排在第十名。

對於這個排名，不少粉絲直呼，「劉亦菲太牛了，影后等級的演技」、「三年三連爆不是說說而已」、「神仙姐姐太厲害了」、「敲碗明年的新劇」。

其實，今年有不少標榜「大女主」的劇，但全部都比不上劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，在女性TGI指數排行榜中，「玫瑰的故事」毫無疑問奪得第一名，而虞書欣主演的「永夜星河」排第二名，第三名則是楊紫主演的「長相思2」。

另外，在贊助品牌數量中，「玫瑰的故事」以56個贊助數量以及11個跨界聯名品牌數量奪得第一名。

劉亦菲除了獲得「騰訊娛樂白皮書」多個排行榜第一名之外，她在「豆瓣2024年度熱議角色」中，以「玫瑰」中黃亦玫一角奪得第一名，「小紅書 瀏覽量」排行榜、「抖音排行榜」，「玫瑰的故事」也都拿下第一名，「玫瑰的故事」更被網友推為是2024年度頂流電視劇。