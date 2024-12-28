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趙露思罹患神經系統疾病 無法說話、走路 吸氧癱坐輪椅

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思工作滿檔，驚傳病倒。(取材自微博)
趙露思工作滿檔，驚傳病倒。(取材自微博)

大陸女星趙露思演出「傳聞中的陳芊芊」走紅，後續更憑藉「星漢燦爛·月升滄海」人氣暴漲，成為陸網盤點新生代小花的必提女星之一，不過近日突傳出健康出問題，今更被發現趙露思的微博已被鎖住，完全無法瀏覽其微博內容，要到明年1月3日才恢復。趙露思工作室發出正式聲明，證實她早在18日就出現了身體不適的狀況，並已經在第一時間就醫，目前正遵照醫囑休養中。微博接著又爆出她罹患神經系統疾病，已無法說話、行走，需要人攙扶上輪椅，整個人臉色蒼白，相當憔悴。

大陸微博熱搜榜陸續有「趙露思坐輪椅」、「趙露思14號吸氧拍戲」等關鍵詞上榜，陸網更流傳疑似她坐輪椅出現在醫院的照片，粉絲心急憂心偶像身體狀況，喊話工作室出面給交代。

據悉，趙露思近期在拍攝新電視劇「戀人」，但傳出她14日拍戲時需要吸氧，隨後便有她坐輪椅的畫面流出，甚至爆出她其實已經10天沒有進行拍攝，讓粉絲十分憂心其健康狀況，喊話工作室盼能透露趙露思現況，而趙露思工作室下午發文回應，證實她因身體不適就醫，目前療休養中。

趙露思工作室官微回應趙露思身體狀況，表示她接下新劇角色後，前期積極準備，開拍後也依行程進行拍攝工作，付出大量時間精力，「18日趙露思女士突發身體不適，已第一時間前往醫院接受檢查治療，目前在謹遵醫囑治療休養中。」聲明中表示會以藝人健康為重，目前暫時停工，讓她休息，盼大眾諒解。

不過針對趙露思微博被鎖無法瀏覽這部份，工作室則未說明原因。網友傻眼，直言生病也不需要把微博鎖住吧。

網路用 趙露思坐輪椅就醫。(取材自微博)
網路用 趙露思坐輪椅就醫。(取材自微博)
用這張 趙露思鼻子插管，臉色蒼白。（取材自微博）
用這張 趙露思鼻子插管，臉色蒼白。（取材自微博）

趙露思 微博

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