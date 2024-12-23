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鹿晗在飯店被圍堵 再求粉絲「不然讓我過去一下」

娛樂新聞組／即時報導
鹿晗在飯店遭粉絲圍堵，場面混亂。（視頻截圖）
鹿晗在飯店遭粉絲圍堵，場面混亂。（視頻截圖）

大陸流量男星鹿晗近日入住飯店遭到粉絲圍堵，導致他難以通行，同行朋友王勉請求粉絲讓路，人群仍未散開；工作人員多次提醒無果後，鹿晗不得不從另一側離開，事件引發廣泛的社會關注和討論。

綜合媒體報導，鹿晗在飯店被圍堵，影片中通道被圍的水洩不通，現場混亂，保鑣攔著粉絲，但鹿晗還是幾乎無法前進；鹿晗禮貌發話「不然讓我過去一下」，圍觀人群依然沒有散開，工作人員也冷臉表示「你們不要這樣好嗎」，圍堵粉絲一樣無動於衷。

據了解，這不是鹿晗第一次被粉絲圍堵；2016年，鹿晗坐高鐵遭瘋狂圍堵差點摔倒，苦求粉絲「我只想出去」，事後鹿晗就曾發微博呼籲：「在安全的場合見面」。

在高鐵月台擠，現在又蹲酒店，許多網友對此表達不滿，批評部分粉絲的行為過於激進，嚴重影響藝人私生活。也有不少粉絲呼籲理性追星，尊重偶像的隱私和個人空間，網友稱「確實挺過分的，還是鹿晗脾氣好啊」。

鹿唅2017年與關曉彤公開認愛後，多年來不時傳出分手消息，今年踏入7年之癢，鹿晗早前於北京聽演唱會時，被問到戀情問題，表示感情穩定，引來網上平台逾1億的閱讀量。

此外，日前冬至，關曉彤被指晒出男友視角，估計她是與鹿晗一起，而鹿晗被拍到在珠寶店挑戒指，不少網友猜測二人「好事近」。

鹿晗一舉一動，都受到大批粉絲關注。（取材自微博）
鹿晗一舉一動，都受到大批粉絲關注。（取材自微博）

鹿晗 微博

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