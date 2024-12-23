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57歲葉子楣「波大有腦」變身飯店大亨 曝1條件還想復出拍戲

記者陳穎／綜合報導
葉子楣近來不只出席活動，又接受電台專訪。(取材自微博)
葉子楣近來不只出席活動，又接受電台專訪。(取材自微博)

90年代有「波霸」之稱的57歲的資深港星葉子楣，她曾在1990年的三級片電影「聊齋艷譚」飾演白狐仙，讓她人氣三級跳，外傳她當時因為拜狐仙而吸引大批老司機，桃花朵朵開。

她不僅身材火辣也很有生意頭腦，當紅時淡出演藝圈，早已財富自由，現在的她則要晉升飯店大亨。她和友人在馬來西亞開飯店「明星之家」，雖然才剛開兩個月，生意就超火爆，她已準備開設下一家主題飯店「榴槤酒店」，打鐵趁熱。

葉子楣表示，「對方本來只是想邀我擔任飯店代言人，但什麼都不做我興趣不大，要麼就要做投資者」。葉子楣說「榴槤酒店」也包含了她的想法，因為她不吃肉，來到馬來西亞除了吃她最喜歡的海鮮外，榴槤便是第二最愛了。

她還介紹：「現在我們的發展藍圖包括了四間酒店，會圍繞在一個中心點發展，在經過玄學家推算下定名為『四大天凰』，它們各有特色主題，因它們將會座落在馬來西亞的一些具歴史價值的建築物內，我們整個團隊將如何活化這。」她不單止會身體力行投入相關工作，同時也會邀請新加坡著名導演梁志強擔任酒店創意總監。

2025年將至，葉子楣說：「無論所有事，包括這個酒店計畫也美夢成真和順順利利，我們這個團隊能擦出更多新火花。」不過她對復出拍戲也很歡迎，但前提是「能遇到一些能發揮內心感情戲的劇本，讓大家在螢幕上看到一個不一樣的葉子楣」。

葉子楣最近活動很多，不斷接商演活動。(取材自微博)
葉子楣最近活動很多，不斷接商演活動。(取材自微博)

新加坡 投資

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