射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

「射鵰英雄傳：俠之大者」高手版預告釋出，肖戰版郭靖造型被讚有型。（取材自微博）

陸劇頂流男神肖戰確定與大導演徐克合作，翻拍自金庸經典武俠神作「射鵰英雄傳：俠之大者」，粉絲高度期待；23日「高手」版預告釋出，肖戰飾演的郭靖與梁家輝飾演的歐陽鋒一場城頭激戰，「#肖戰版郭靖造型#」隨即衝上網路熱搜話題，粉絲大讚「這就是我心目中的郭靖」。

「射鵰英雄傳：俠之大者」是為紀念金庸大師百年開拍，講述蒙古大軍在成吉思汗帶領下西征滅金，中原武林各門派高手混戰其中，以「郭靖」為代表的俠之大者，集結中原武林力量，力守襄陽。

以「陳情令」暴紅的肖戰，古裝美男形象從此深植人心，確定由他飾演「郭靖」，許多粉絲已經開始期待；據悉，該片有大量武打戲，徐克為確保打戲的優美靈動，開拍前就先進行武術和騎馬等技能培訓，而肖戰為符合郭靖「草原漢子」形象，每天都苦操超過10小時體能訓練和打戲，還特別增加約20斤（約12公斤）體重。