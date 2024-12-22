吳奇隆、劉詩詩又傳婚變 前妻點讚「離對了」留言

吳奇隆(左)、劉詩詩結婚近十年，屢被傳婚變。(取材自微博)

「四爺」吳奇隆 和劉詩詩 2015年結婚，結婚九年來婚變謠言頻傳，近日又被網紅直指「已經離了」，對此，吳奇隆的好友出面澄清說：「假的，每月來一次。」怎料，吳奇隆的前妻馬雅舒竟然被抓包點讚網友留言，消息也立刻衝上微博 熱搜。

吳奇隆和劉詩詩相差17歲，因電視劇「步步驚心」假戲真做，兩人即將迎來結婚十周年。中國爆料網紅「王大發」與搭檔「小劉」近日爆料隆詩已經離婚，並指劉詩詩已經不跟她那個前老公來往了」。加上陸媒爆出兩人關聯公司已註銷，吳奇隆微博中兩人的互動停留在2019年，使婚變傳聞熱度飆升，目前夫妻雙方皆未出面回應。

綜合媒體報導，吳奇隆被拍到出現在機場，無名指上仍戴著婚戒，頭戴的是劉詩詩代言的帽子，兩細節讓粉絲安心不少。劉詩詩則懶理傳聞，曬出為雜誌拍的時尚照，發文：「開心的拍攝」，並貼上黑色愛心貼圖，心情不受影響。

據報導，在眾多網友熱烈討論中，吳奇隆的前妻馬雅舒被發現點讚了一則留言，該留言提到，「我始終認為兩個人分開後，過得快樂且美好的那一方就是分對了，離對了」，「吳奇隆前妻點讚網友」立即衝上微博熱搜。

另一則留言中，有網友表示，「從小就喜歡馬雅舒，面相超級好，很少誇人，我覺得她當年跟吳奇隆一定是受害者，她沒有說什麼，是媒體誇大，讓她一直背負精神折磨，還好她是有大愛的人」。馬雅舒則親切回應道：「謝謝。」