我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年來首次修訂 FDA新指南：穀物白麵包不再健康

NBA／詹姆斯生涯 「1510場得分上雙」登史上第一

陳喬恩老公水墨畫作成功拍出 驚艷全場

記者陳慧貞／綜合報導
陳喬恩(左)、Alan婚禮辦完，夫妻再傳喜訊。（圖／經紀人提供）
陳喬恩(左)、Alan婚禮辦完，夫妻再傳喜訊。（圖／經紀人提供）

台灣女星陳喬恩2022年和馬來西亞藝術家Alan（曾偉昌）登記結婚，今年9月選在定情地馬來西亞蘭卡威補辦婚禮。婚禮辦完，夫妻再傳喜訊，曾偉昌水墨畫作「粉紅獅」日前首度於「衛山2024秋季拍賣會」上拍，以22萬元新台幣(約6739美元)價格立即成功拍出，驚艷全場。

曾在新加坡讀書，並前往澳洲深造的馬來西亞華裔新銳藝術家曾偉昌，創作靈感取材自從小接觸中西文化的生活經驗，並且從小對中華文化抱有濃厚情感。因舞獅文化在馬來西亞的華人世界廣為流傳，由於獅子乃百獸之尊，在星馬盛行醒獅為祥瑞之意，故創作選定馬來西亞華人世界流傳的「舞獅文化」為主題。以「BestofBothWorlds」中西合併理念，透過作品詮釋歡慶粉獅意涵。作品「粉紅獅」以「Best of Both Worlds」中西合併理念，將水墨韻味結合抽象色彩，筆觸神遊於現實與夢幻之間，運用繽紛視覺元素，詮釋出獅子作為百獸之尊所具備的祥瑞與開運意涵。

曾偉昌談及此次首度作品上拍的經驗則說：「很榮幸此次能與衛山秋季拍賣會配合，讓更多人欣賞與收藏我的創作。將中西元素結合是我創作的動力，接下來也會有新系列創作，期待能賦予作品更多文化底蘊，日後藉由畫展與藝術活動與大家建立更多交流互動。」

曾偉昌水墨畫作「粉紅獅」。(圖／衛山拍賣提供)
曾偉昌水墨畫作「粉紅獅」。(圖／衛山拍賣提供)

華人 拍賣 新加坡

上一則

披頭四另類合體 保羅麥卡尼開唱 找林哥史達同台

下一則

與楊麗花「王不見王」是真的？葉青全招了

延伸閱讀

中越海警第八次高級別會晤 妥處海上突發事件

中越海警第八次高級別會晤 妥處海上突發事件
馬航失蹤10年 大馬同意重啟搜索 尋殘骸可獲7000萬

馬航失蹤10年 大馬同意重啟搜索 尋殘骸可獲7000萬
少年辛苦不怕？4星座男「中年暴富」…獅子事業攻頂、他精準投資賺翻

少年辛苦不怕？4星座男「中年暴富」…獅子事業攻頂、他精準投資賺翻
謝娜缺席陳喬恩婚禮 因為「它」沒去成…挨批爛藉口

謝娜缺席陳喬恩婚禮 因為「它」沒去成…挨批爛藉口

熱門新聞

劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
劉詩詩（左）和吳奇隆屢傳婚變。圖／摘自微博

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

2024-12-19 13:24
黃聖依（左）被周星馳欽點演出「功夫」。新華社資料照片

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

2024-12-17 13:27
秦漢、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

2024-12-13 19:00
秦漢(右)、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

有內幕？秦漢兒子爆料：爸與林青霞分手 一夕人財兩失

2024-12-14 01:29
楊冪(左二)領著郭采潔(右二)、郭碧婷(左一)、謝依霖(右一)組成的「時代姐妹花」走紅毯。(取材自微博)

遲遲不出場？ 楊冪被質疑「紅毯搶壓軸」劉詩詩救火…

2024-12-16 21:30

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切