陳喬恩老公水墨畫作成功拍出 驚艷全場
台灣女星陳喬恩2022年和馬來西亞藝術家Alan（曾偉昌）登記結婚，今年9月選在定情地馬來西亞蘭卡威補辦婚禮。婚禮辦完，夫妻再傳喜訊，曾偉昌水墨畫作「粉紅獅」日前首度於「衛山2024秋季拍賣會」上拍，以22萬元新台幣(約6739美元)價格立即成功拍出，驚艷全場。
曾在新加坡讀書，並前往澳洲深造的馬來西亞華裔新銳藝術家曾偉昌，創作靈感取材自從小接觸中西文化的生活經驗，並且從小對中華文化抱有濃厚情感。因舞獅文化在馬來西亞的華人世界廣為流傳，由於獅子乃百獸之尊，在星馬盛行醒獅為祥瑞之意，故創作選定馬來西亞華人世界流傳的「舞獅文化」為主題。以「BestofBothWorlds」中西合併理念，透過作品詮釋歡慶粉獅意涵。作品「粉紅獅」以「Best of Both Worlds」中西合併理念，將水墨韻味結合抽象色彩，筆觸神遊於現實與夢幻之間，運用繽紛視覺元素，詮釋出獅子作為百獸之尊所具備的祥瑞與開運意涵。
曾偉昌談及此次首度作品上拍的經驗則說：「很榮幸此次能與衛山秋季拍賣會配合，讓更多人欣賞與收藏我的創作。將中西元素結合是我創作的動力，接下來也會有新系列創作，期待能賦予作品更多文化底蘊，日後藉由畫展與藝術活動與大家建立更多交流互動。」
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