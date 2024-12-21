我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加蒙市華女經營妓院被捕 兩名中國籍女子脫困

曾到災區視察 日相參觀報導攝影展見「能登強震照」感觸良多

「甄嬛傳」隔13年合體 隱藏角色「純元皇后」將露面…竟是她

娛樂新聞組／即時報導
「後宮甄嬛傳」播出13年，即將全員合體。(取材自微博)
「後宮甄嬛傳」播出13年，即將全員合體。(取材自微博)

宮鬥劇「後宮甄嬛傳」開播至今已13年，將找來全體演員合體，陣容還出現一位沒出演「後宮甄嬛傳」的女星，引發外界討論，網友就猜測，她要演出劇中從未登場的「純元皇后」。

「後宮甄嬛傳」2011年開播，台詞金句和劇情細節，仍是許多觀眾不時會拿出來回顧討論的作品，而劇組相隔13年後，即將找來全體演員合體，將在1月11日於澳門舉辦「甄嬛傳」小主晚會，找來「甄嬛」孫儷、「雍正皇帝」陳建斌、「華妃」蔣欣以及「皇后」蔡少芬等人，就連「果郡王」李東學、「蘇公公」李天柱」、「溫太醫」張曉龍也會參加。

蔣勤勤擔任晚會驚喜嘉賓。(取材自微博)
蔣勤勤擔任晚會驚喜嘉賓。(取材自微博)

劇組日前還在微博發文：「萬般『甄』情，言說不盡：喜上心頭，翹首以待」，並且公布由蔣勤勤擔任晚會驚喜嘉賓。特別的是，蔣勤勤是戲中「雍正」陳建斌的老婆，引來網友笑說，「甄嬛傳晚會連蔣勤勤都請來了，純元本元」、「來真的啊！是真純元」、「這可是胖橘真心尖上的人啊，越來越期待晚會了」、「陳建斌要頭疼了」。

至於，蔣勤勤是否演「純元皇后」，她沒有正面回應，只有說：「來助演『胖橘』莫慌莫慌」。

蔣勤勤曾表示，「後宮甄嬛傳」角色中，最喜歡的就是純元皇后，也說想客串演純元，但陳建斌沒有同意，最後沒有成真。

澳門 孫儷 微博

上一則

為了他們…搖滾區全背對不甩她 張惠妹當場傻眼

下一則

放不下？吳奇隆、劉詩詩傳婚變 前妻點讚1「尷尬」留言

延伸閱讀

怎被拍成這樣…馬思純驚變大餅臉 甩肉25公斤又反彈？

怎被拍成這樣…馬思純驚變大餅臉 甩肉25公斤又反彈？
陸36歲女星驚變大餅臉 甩肉成功又反彈

陸36歲女星驚變大餅臉 甩肉成功又反彈
林心如現身瓊瑤家祭不發一語 獻花不捨：永遠懷念您

林心如現身瓊瑤家祭不發一語 獻花不捨：永遠懷念您
慟 瓊瑤翩然辭世 趙薇鮮花伴至親悲送最後一程

慟 瓊瑤翩然辭世 趙薇鮮花伴至親悲送最後一程

熱門新聞

劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
劉詩詩（左）和吳奇隆屢傳婚變。圖／摘自微博

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

2024-12-19 13:24
黃聖依（左）被周星馳欽點演出「功夫」。新華社資料照片

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

2024-12-17 13:27
秦漢、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

2024-12-13 19:00
秦漢(右)、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

有內幕？秦漢兒子爆料：爸與林青霞分手 一夕人財兩失

2024-12-14 01:29
楊冪(左二)領著郭采潔(右二)、郭碧婷(左一)、謝依霖(右一)組成的「時代姐妹花」走紅毯。(取材自微博)

遲遲不出場？ 楊冪被質疑「紅毯搶壓軸」劉詩詩救火…

2024-12-16 21:30

超人氣

更多 >
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費
紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到

紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到
討分手費？劉曉慶遭小20多歲前男友街頭堵人 衝突畫面曝光

討分手費？劉曉慶遭小20多歲前男友街頭堵人 衝突畫面曝光