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草稿紙都上牆…歐陽娜娜高價藝術展 挨酸「真缺錢」

娛樂新聞組╱綜合報導
歐陽娜娜開藝術個展，遭到網友瘋狂吐槽。(取材自微博)
歐陽娜娜開藝術個展，遭到網友瘋狂吐槽。(取材自微博)

在大陸發展的24歲女星歐陽娜娜，跨足演藝圈當歌手、演員，也曾自創服裝品牌，近日還傳出開個展，不過內容卻引來網友們頻頻吐槽。

歐陽娜娜的藝術展，被部分網友吐槽。(取材自微博)
歐陽娜娜的藝術展，被部分網友吐槽。(取材自微博)

歐陽娜娜近來在深圳市海上世界文化藝術中心舉行展覽，展覽的主題則是「情書」，展覽館除了曝光她過去的藝術創作外，也有相關周邊商品供粉絲選購。

不料展覽才開始沒幾天，卻傳出不少負面消息。有網友批評門票85元(人民幣，下同，約11美元)太貴外，甚至還有網友稱現場購買的杯子裝水會漏，就連購物提袋也被抱怨不牢固容易斷。

而歐陽娜娜的展覽也意外引發網友調侃「從哪裡開始是藝術品」、「北京故宮旺季門票才賣60人民幣，都沒她賣的貴」、「對於路人來講白送都不要」、「我小學4年級之後就不買這種質感和圖案的文創了」、「草稿紙都上牆啦」、「真的那麼缺錢嗎？那幾張破畫也好意思展出來」、「看完會說是詐騙的程度」；甚至還有人拿出過去她在自創品牌的事出來吐槽說：「睡衣姐重出江湖」。

這不是歐陽娜娜第一次因為東西定價太高被人吐槽了，2022年她創立個人品牌「nabi」賣衣服，一雙襪子賣168元，一個口罩賣148元，一件浴袍定價988元。雖然性價比不高，但大部分產品當時被粉絲搶購一空罄。

歐陽娜娜的藝術展，被網友吐槽。(取材自微博)
歐陽娜娜的藝術展，被網友吐槽。(取材自微博)
歐陽娜娜的藝術展，被部分網友吐槽。(取材自微博)
歐陽娜娜的藝術展，被部分網友吐槽。(取材自微博)

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