「看手會暈」郎朗喜歡閉著眼睛彈琴 攜手愛妻甜蜜合奏

郎朗(左)自曝平時彈琴喜歡閉眼睛，看手的話會「暈」。（圖／TVBS提供）

鋼琴家郎朗近期赴台舉辦演奏會，首次登上「TVBS看板人物」節目，與愛妻吉娜一同接受主持人方念華專訪，分享一路以來的演奏故事，以及家庭的生活點滴，在節目尾聲時，郎朗更與老婆吉娜驚喜合奏聖桑的管弦名作「動物狂歡節選粹」，兩人展現十足默契，也讓樂迷們得以一睹「琴瑟和鳴」的甜蜜畫面。

在疫情 期間，郎朗嘗試了人生中規模最大的線上音樂會，背後卻藏著全家總動員的溫馨趣事。他笑著回憶說：「那時候是老婆幫我化的妝，媽媽幫我搭的燈。」演奏過程中，吉娜更是不停從各種角度，側拍郎朗的演奏畫面，忙得不亦樂乎，這也讓她興奮直呼：「其實蠻好玩的，」談及平時的演奏習慣，郎朗也分享了一個有趣的細節，「喜歡閉著眼睛彈琴。」他坦言這樣能更快進入狀態，也順帶透露其實十分抗拒看自己在彈琴的手，「一看手就覺得很『暈』，所以我只會讓眼睛往上看或往旁邊看，就是不看手」。