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被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

娛樂新聞組／即時報導
范冰冰出席香港富商趙世曾家中的聖誕派對活動。(取材自微博)
范冰冰出席香港富商趙世曾家中的聖誕派對活動。(取材自微博)

知名作家瓊瑤月初離世，享壽86歲。家祭當天，林心如一身黑現身，陪瓊瑤走完最後一段路，趙薇也跨海送上花籃，昔日「還珠格格」三姝中，唯有范冰冰只在微博發文哀悼。日前范冰冰出席富豪趙世曾所辦的聖誕派對活動，對於瓊瑤離去低調表示很遺憾，坦言雙方已經很久沒聯絡。

范冰冰日前現身卓能集團執行主席趙世曾博士家中的聖誕派對活動，與趙世曾一起點聖誕燈，兩人還即興共舞。范冰冰表示沒有在港置業，因樓價太貴，這次出席活動會順道留意。她自爆對於有關設計和建築也感興趣

趙薇（左）、范冰冰（右）都因瓊瑤（中）的「還珠格格」而走紅。（本報資料照片)
趙薇（左）、范冰冰（右）都因瓊瑤（中）的「還珠格格」而走紅。（本報資料照片)

香港明報報導，談到瓊瑤辭世，范冰冰說：「記得拍「還珠格格」時，我才16歲，那時對人生充滿很多希望，可是也面對很多不確定的事。劇集讓全世界的觀眾都認識我們，成為一個很好的起點，也是在我微博裡所講的一樣，點亮了我們的人生的開始。」

范冰冰（右）當年由劉雪華介紹給瓊瑤入行。(本報資料照片)
范冰冰（右）當年由劉雪華介紹給瓊瑤入行。(本報資料照片)

本報系聯合報報導，范冰冰有次與劉雪華合作，劉雪華對漂亮的范冰冰非常喜愛，於是推薦給瓊瑤，沒想到還真的接到「還珠格格」的邀約。據了解，范冰冰原本要演第二女主角「紫薇」，但瓊瑤覺得她缺少一股書卷氣，才安排當年只有16歲的她飾演丫鬟「金鎖」的角色。起初范冰冰為此憤而拒絕演出，是透過劇組的不斷鼓勵才成功挽留她。 范冰冰一炮而紅後，與瓊瑤經紀公司簽下八年合約，但她身在中國，而瓊瑤經紀公司在台灣，各方面都不便，范冰冰於是提出解約，雙方因此對簿公堂，瓊瑤指稱范冰冰忘恩負義，是永遠的小丫鬟；而范冰冰卻對外表示，劉雪華才是她的恩師，

范冰冰 瓊瑤 微博

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