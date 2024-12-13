謝娜缺席陳喬恩婚禮 因為「它」沒去成…挨批爛藉口

陳喬恩(左)、謝娜私下交情深厚。(取材自微博)

女星陳喬恩與馬來西亞富二代藝術家Alan（曾偉昌）結婚2年，今年9月在定情地馬來西亞蘭卡威海島酒店補辦婚宴，她的好友都紛紛到現場送祝福，可是與陳喬恩感情超好的女星謝娜竟然因故缺席，但也送出66666人民幣大紅包，近日謝娜在節目中首次談到缺席原因，卻被網友狂酸：「還不如不解釋。」

謝娜和陳喬恩曾在2016年一起參加綜藝「我們來了」第一季，有著多年交情，因此在陳喬恩婚宴上，謝娜缺席讓不少粉絲感到有點遺憾，近日謝娜在新節目「太陽市集」，首度公開沒去陳喬恩婚禮的原因，「都已經準備好了，我的護照 還有三個月到期，去馬來西亞它得是六個月，至少是六個月，然後那個時間上海又颱風呀什麼的，反正就所有事情都錯過了」，坦承是因為護照過期才沒有去成。不少網友直言，換發護照只需要一周，痛批謝娜沒心藉口還很爛，「想去的話，早辦好了，更何況明星經常到處飛」、「壓根兒沒想去，真想去能不看護照到期沒？」、「還不如不解釋」。

不過謝娜接著表示：「但是也不妨礙我在婚禮當天熱搜第一，因為她把我的紅包（金額）爆料出去了。」但在紅包金額曝光後，出現兩極討論，有人說很羨慕有謝娜這樣的朋友，但也有人說謝娜好摳，不過她接著說：「我敢肯定我是最多的。」