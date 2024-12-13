我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擊敗中國丁立人 18歲印度天才棋手成史上最年輕西洋棋王

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

謝娜缺席陳喬恩婚禮 因為「它」沒去成…挨批爛藉口

記者陳穎／綜合報導
陳喬恩(左)、謝娜私下交情深厚。(取材自微博)
陳喬恩(左)、謝娜私下交情深厚。(取材自微博)

女星陳喬恩與馬來西亞富二代藝術家Alan（曾偉昌）結婚2年，今年9月在定情地馬來西亞蘭卡威海島酒店補辦婚宴，她的好友都紛紛到現場送祝福，可是與陳喬恩感情超好的女星謝娜竟然因故缺席，但也送出66666人民幣大紅包，近日謝娜在節目中首次談到缺席原因，卻被網友狂酸：「還不如不解釋。」

謝娜和陳喬恩曾在2016年一起參加綜藝「我們來了」第一季，有著多年交情，因此在陳喬恩婚宴上，謝娜缺席讓不少粉絲感到有點遺憾，近日謝娜在新節目「太陽市集」，首度公開沒去陳喬恩婚禮的原因，「都已經準備好了，我的護照還有三個月到期，去馬來西亞它得是六個月，至少是六個月，然後那個時間上海又颱風呀什麼的，反正就所有事情都錯過了」，坦承是因為護照過期才沒有去成。不少網友直言，換發護照只需要一周，痛批謝娜沒心藉口還很爛，「想去的話，早辦好了，更何況明星經常到處飛」、「壓根兒沒想去，真想去能不看護照到期沒？」、「還不如不解釋」。

不過謝娜接著表示：「但是也不妨礙我在婚禮當天熱搜第一，因為她把我的紅包（金額）爆料出去了。」但在紅包金額曝光後，出現兩極討論，有人說很羨慕有謝娜這樣的朋友，但也有人說謝娜好摳，不過她接著說：「我敢肯定我是最多的。」

護照

上一則

范文芳暌違10年赴台拍戲 視帝老公在星當奶爸

下一則

79歲凌峰驚傳二度中風 行動不便復健中

延伸閱讀

餐具印毛澤東圖樣「宣揚共產主義」？ 大馬燒烤店經理遭拘

餐具印毛澤東圖樣「宣揚共產主義」？ 大馬燒烤店經理遭拘
賈靜雯素顏凍齡驚豔 日本海關人員看護照吃驚

賈靜雯素顏凍齡驚豔 日本海關人員看護照吃驚
明道被標註「Mayday」 陳喬恩老公把他當求救專線

明道被標註「Mayday」 陳喬恩老公把他當求救專線
陳喬恩、51歲Summer頻遭「催生」 醫建議懷孕可試這招

陳喬恩、51歲Summer頻遭「催生」 醫建議懷孕可試這招

熱門新聞

李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

2024-12-08 06:00
「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

2024-12-09 15:03
BLACKPINK成員Jisoo連續三年稱霸「最美女星」排行榜。(路透)

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024-12-10 17:44
任嘉倫在「流水迢迢」中一人分飾兩角。圖／愛爾達電視 提供

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

2024-12-10 11:48
《狐妖小紅娘竹業篇》更改劇名為《淮水竹亭》，劉詩詩曝光的片段都仙氣爆棚。（取自微博）。(取材自微博)

劉詩詩新戲改名 只為避開另一頂流女星留下的慘澹口碑

2024-12-05 07:00
孟子義飾演的「竇昭」是個宅鬥高手。(取材自微博)

又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇

2024-12-10 21:18

超人氣

更多 >
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光
國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分