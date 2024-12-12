肖戰眼神都是戲…新劇預告流量破800萬 卻出包遭網友嫌棄

肖戰在預告中的眼神被網友大讚「太帶感了」。(取材自微博)

頂流男星肖戰、人氣小花張婧儀主演的古裝新劇「藏海傳」，近日迎來最新預告，短短兩天流量就衝破800萬，魅力果然驚人。但有網友對預告有意見，認為畫面色調太暗，看起來「糊糊的」。

「藏海傳」預告中可見，肖戰在雪地緩緩前行，背景旁白是，「你不是一直都想知道，我身上藏的秘密是什麼嗎？」畫面隨即跳到鍾漢良、陳妍希 照顧孩子，但一夕間火光沖天。接著又帶倒疑似是肖戰與張婧儀首次相遇，兩人帶著假笑，背後的武器卻蠢蠢欲動……。

網友看了預告紛紛大讚，「肖戰眼神太帶感了」、「迫不及待想看劇了」、「一句台詞，一個眼神，一個笑容，就足以掀動所有觀眾的心」，還有人打趣說，「發了新片花，這麼大的事情通知聯合國 了嗎？」

不過，預告發布時出現了一點小混亂，有網友發現，畫面率先在優酷發表，但畫質只有480P，高畫質版要再連另一個網址，隨後央視電視劇官方微博 發表高畫質1080P預告。不只如此，還有一些網友指出，「藏海傳」畫面色調太暗，「很沒有審美」、「畫面糊糊的」、「以為全程都是夜戲呢」。

對此，該劇出品方發文回應，「大家的意見我們都會關注和聽取。關於預告片的所謂濾鏡，可能是因為這版預告一開始有一個錯發的版本是480P的，畫面比較糊，把臉上的汗都弄沒了。正片我們肯定會照顧到觀眾的觀感，不會調色弄得很暗，也會遵從曉龍導演一貫的現實主義創作風格，不會對畫面做不合適的處理。」