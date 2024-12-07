觀影說劇／「好運來」幫窮人造夢 搞笑高手喬杉演活底層

喬杉在片中飾演漂泊在外、渴望衣錦還鄉的外賣小哥。(取材自微博)

大陸演員喬杉主演的喜劇電影「好運來」日前上映，他出演渴望衣錦還鄉的外賣小哥喬小杉。喬杉提到「越是擅長的角色，越要付出努力」，他注重對人物內心的真情實感的傳遞，只有這樣才能讓觀眾在爆笑中對角色感同身受。

新京報報導，「好運來」講述了一家專門幫人實現夢想的好運公司，在姚客（白客飾）與賈凌（黃才倫飾）的帶領下，幫助三位被生活所困的有夢之人完成願望的故事。漂泊在外渴望衣錦還鄉的外賣小哥喬小杉（喬杉飾）、創業失敗但堅信自己會成功的阿倫（王大陸飾）、籍籍無名但夢想能登上舞台歌唱的趙清晨（李嘉琦飾），都在好運公司的幫助下開啟了一段爆笑的追夢故事。

在喬杉看來，他飾演過很多小人物，這次飾演的喬小杉需要一些隱忍克制才能更好呈現角色心理動機。

在喬小杉的刻畫上，喬杉並未選擇刻意表演，而是在很多情緒起伏上比較隱忍克制。喬杉分析，喬小杉突然遇到了實現願望的好運機會，但事實上他明白包裝成富豪衣錦還鄉都是假的，「他本來就是一個淳樸的普通人，所以那種心虛的表情、小細節都應該有所流露，因為他不自信，他也怕騙局被拆穿」，喬杉覺得，只要深入理解了他的心理動機，這個角色就變得好呈現了。

喬杉回憶，電影拍攝過程整體非常順利，在片中他也遇上了熟悉的好搭檔，白客、許君聰等一眾笑匠，很多互動和包袱就在表演中即興而生，「例如爬欄桿時候的互嗆，在老家結婚等細節都是我臨場設計的，很多人說我們表演這樣的角色一般都是水到渠成，看似很擅長，但正是越擅長的角色越要努力，才能讓觀眾覺得這個角色新穎不落窠臼，同時也能夠與故事產生全面共鳴。」