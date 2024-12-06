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中山美穗離世 情路坎坷落罵名 連金城武也遺憾沒追到她

日本女星中山美穗離世 享年54歲

瓊瑤才過世于正就刪抄襲道歉文？網轟可恥、沒誠意

娛樂新聞組／綜合報導
于正涉抄襲瓊瑤的「道歉文」被發現不見了。(取材自微博)
于正涉抄襲瓊瑤的「道歉文」被發現不見了。(取材自微博)

紅遍兩岸的台灣知名作家瓊瑤4日驚傳離世，大陸知名編劇兼製片人于正抄襲一事再度登上熱搜。有網友發現，他當時拖了6年多才在微博發出的道歉聲明，疑似被他自己刪了，不少人怒轟他「道歉根本亳無誠意」、「太可恥了」。

據悉，2014年，瓊瑤曾向于正提告，指控「宮鎖連城」抄襲她的經典小說「梅花烙」，經法院審理後認定「宮鎖連城」情節設定與「梅花烙」高度相似，人物關係等也存在對應，最終判定停止該劇的發行和傳播，並要求于正公開道歉，同時賠償瓊瑤500萬元人民幣。

瓊瑤過世後，知名編劇汪海林在微博透露，瓊瑤因為這起抄襲事件氣得大病一場，當時編劇、導演和影視從業人員一起聯署公開信，聯名要求嚴懲于正，汪海林表示當時瓊瑤看到報導，感動得流淚。

不過，有網友發現，于正4年前的道歉貼文疑似被刪除了。雖于正微博設定「只看得到半年內」貼文，但有媒體根據網友提供的方法進行搜尋，仍舊沒看到道歉信，是否已經刪除仍待本人證實。

對此，不少網友痛批于正「不尊重亡者，對瓊瑤不是真心感到抱歉」，還有人說，「以他的性格，幹什麼都不奇怪」、「是不是以為人死了這件事就過去了？」、「是他能幹出來的事」、「人品堪憂」、「抄襲可恥」、「以後他的劇一部都不看」。

據了解，于正在曾在抄襲事件爆發後受訪表示，「瓊瑤是誰啊，為什麼要回應她」、「瓊瑤是個『小家』」，而且足足拖了6年，直到被強制登報執行，於2020年12月31日才道歉。

「宮鎖連城」被指抄襲瓊瑤的「梅花烙」。(取材自豆瓣電影)
「宮鎖連城」被指抄襲瓊瑤的「梅花烙」。(取材自豆瓣電影)

瓊瑤 微博

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