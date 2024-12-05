我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國通過不信任動議政經動盪 BBC：全歐恐跟著打哆嗦

薄瓜瓜發文高調談政治 喊「薄習兩家不曾有過節」

瓊瑤昔批她「忘恩負義」 范冰冰仍謝恩人：您曾經點亮我

娛樂新聞組／綜合報導
趙薇（左）、范冰冰（右）都因瓊瑤（中）的「還珠格格」而走紅。（本報資料照片)
趙薇（左）、范冰冰（右）都因瓊瑤（中）的「還珠格格」而走紅。（本報資料照片)

知名作家瓊瑤驚傳陳屍淡水住家，享壽86歲。曾因「還珠格格」走紅的范冰冰，發文指，「熱烈地燃燒過，翩然地飛去，謝謝您曾經點亮我，願您在天堂喜樂常在。」

范冰冰稍早在個人微博發文，感謝瓊瑤過去的提攜，「熱烈地燃燒過，翩然地飛去，謝謝您曾點亮我，願您在天堂喜樂常在」，隨後粉絲也在留言區曬出「還珠格格」劇照，代表瓊瑤的好作品永遠留存在大家心中。

范冰冰有次與劉雪華合作，劉雪華對漂亮的范冰冰非常喜愛，於是推薦給瓊瑤，沒想到還真的接到「還珠格格」的邀約。據了解，范冰冰原本要演第二女主角「紫薇」，但瓊瑤覺得她缺少一股書卷氣，才安排當年只有16歲的她飾演丫鬟「金鎖」的角色。起初范冰冰為此憤而拒絕演出，是透過劇組的不斷鼓勵才成功挽留她。

范冰冰一炮而紅後，與瓊瑤經紀公司簽下八年合約，但她身在中國，而瓊瑤經紀公司在台灣，各方面都不便，范冰冰於是提出解約，雙方因此對簿公堂，瓊瑤指稱范冰冰忘恩負義，是永遠的小丫鬟；而范冰冰卻對外表示，劉雪華才是她的恩師，並非瓊瑤。雖然瓊瑤離世前兩人沒有解開恩怨，但范冰冰還是不忘悼念曾經的恩人。

范冰冰 瓊瑤 微博

上一則

「還珠」演員僅「爾康」周杰未悼瓊瑤 影評人怒開嗆

下一則

瓊瑤離世前在臉書追憶亡夫 恰巧播放劉家昌作曲的「不如歸去 」

延伸閱讀

用音樂、文字創一個世代… 劉家昌、瓊瑤過世 但回憶永存

用音樂、文字創一個世代… 劉家昌、瓊瑤過世 但回憶永存
瓊瑤9歲處女作曝光、刊登上海報刊 名作家讚文筆清麗

瓊瑤9歲處女作曝光、刊登上海報刊 名作家讚文筆清麗
遺言「飛向起舞的星河」網友嘆：連離去方式都非常瓊瑤

遺言「飛向起舞的星河」網友嘆：連離去方式都非常瓊瑤
被封「咆哮帝」馬景濤悼瓊瑤昔看劇本：無可自拔的癡迷

被封「咆哮帝」馬景濤悼瓊瑤昔看劇本：無可自拔的癡迷

熱門新聞

瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

2024-12-02 06:00
天后泰勒絲榮登「21世紀最偉大流行樂歌手」亞軍。(路透資料照片)

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

2024-11-29 01:29
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

2024-12-01 20:35

超人氣

更多 >
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡
劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期
為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說

為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說