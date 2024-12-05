劉詩詩新戲改名 只為避開另一頂流女星留下的慘澹口碑

《狐妖小紅娘竹業篇》更改劇名為《淮水竹亭》，劉詩詩曝光的片段都仙氣爆棚。（取自微博）。(取材自微博)

大陸女星劉詩詩 搭檔張雲龍的新劇「狐妖小紅娘竹業篇」，傳出受到楊冪 的「狐妖小紅娘月紅篇」口碑慘澹影響，播出受阻，最近傳出為了與楊冪切割，更改劇名為「淮水竹亭」，網友認為「淮水竹亭」新劇名很好聽，尤其讚賞將女主角的名字「淮竹」包在劇名裡的巧思。

「狐妖小紅娘」系列有著原著動漫的IP加持，加上豪華演員陣容，開拍前就造成轟動。沒想到的是，「狐妖小紅娘月紅篇」開播後，雖收視熱度不錯，但劇情更動太多，加上楊冪、龔俊沒有CP感，口碑不佳，豆瓣開分僅得5.6分，一路被罵到大結局，也讓楊冪人氣暴跌。

娛圈瘋傳，因為「狐妖小紅娘月紅篇」慘澹口碑，娛圈瘋傳，愛奇藝對後續的「竹業篇」、「王權篇」失去信心，一度傳「竹業篇」還慘遭退貨，讓扛劇的女主劉詩詩承受極大壓力。

楊冪「狐妖小紅娘月紅篇」口碑慘澹。(取材自微博)

不過「竹業篇」釋出的預告與劇照，劉詩詩美出新高度，加上流暢的打戲，網友被驚豔到，封劉詩詩為「天選東方淮竹」，似乎有望挽回對「月紅篇」失望的觀眾。

因「永夜星河」漲粉百萬的丁禹兮 ，在「淮水竹亭」客串演出天下第二劍「黑劍」張正，不少粉絲因他開始關注「淮水竹亭」，敲碗希望趕緊開播。

此外，因「永夜星河」漲粉百萬的丁禹兮，在「淮水竹亭」客串演出天下第二劍「黑劍」張正。曝光的劇照中，丁禹兮雨夜下身穿斗笠，眼神展露憂鬱落寞的氛圍，劇中他的劍術狠辣，甚至遠超男主角張雲龍的王權劍，打戲令人期待，加上近期「淮水竹亭」已過審即將下證，讓粉絲已迫不及待敲碗趕緊開播。