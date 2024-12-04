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才和趙露思談甜蜜戀愛… 陳偉霆為戲增肥 驚見雙下巴、黑眼圈

娛樂新聞組／即時報導
陳偉霆在「許我耀眼」中是帥氣霸總。(取材自微博)
陳偉霆在「許我耀眼」中是帥氣霸總。(取材自微博)

港星陳偉霆今年和女神趙露思合演愛情劇「許我耀眼」，俊男美女組合讓該劇開拍以來話題不斷。近日，「許我耀眼」才殺青不久，陳偉霆主演的新劇「太陽星辰」搶先開播，他為了詮釋為人父形象，特地增肥，還透露自己全素顏上陣，直到看回放時才發現黑眼圈、雙下巴都跑出來了，想後悔已來不及。

「太陽星辰」講述90年代的香港重案組警察楊光耀（陳偉霆飾）在追查一起連環兇案的過程中，意外穿越來到2018年，與自己同齡的搭檔陳凱晴（劉雅瑟飾），聯手追查塵封多年的連環殺人案的故事。

陳偉霆為了貼近角色，特地增胖不少，他說，「楊光耀是一個特別忙的警員，有賢慧老婆、可愛女兒，生活幸福，尤其劇裡有很多一家三口吃飯的鏡頭，所以我覺得他需要胖一點，有啤酒肚有雙下巴，才更貼合這個人物形象。」

為了貼近現實，陳偉霆拍攝時完全沒有化妝，直到看回放才知自己除了有大肚腩，還出現黑眼圈及雙下巴，想後悔已經來不及。

據悉，近年多在內地發展的陳偉霆，拍過「老九門」、「斛珠夫人」等電視劇，吸粉不少，最近一部電視劇「許我耀眼」是和人氣女星趙露思合作的，他在劇中飾演帥氣霸總，和心機女主播相愛相殺，在微博的話題閱讀量已突破10億大關，可說未播先轟動。

陳偉霆為戲刻意增胖不少。(取材自微博)
陳偉霆為戲刻意增胖不少。(取材自微博)

趙露思 香港 微博

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