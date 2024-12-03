譚松韻「蜀錦人家」潑辣妹生意腦 網笑：現代營銷教科書

譚松韻在新戲「蜀錦人家」中古裝扮相甜美可愛。(圖／愛爾達電視提供)

由譚松韻和鄭業成領銜主演的全新古裝劇「蜀錦人家」，該劇以唐朝為背景結合文化、愛情和商戰等元素，尚未開播就寫下近316萬人預約搶看的好成績，網路平台正式上架短短兩天內，討論度更是水漲船高，不僅微博 主話題閱讀量狂破2.8億，戲劇相關片段的累積播放量也順勢突破3.3億大關。

譚松韻在劇中飾演努力振興家族企業的「季英英」，劇組也應景製作一系列的「『韻錦』鯉魚」梗圖，並寫下「轉發這個『韻錦』鯉魚圖，事業蒸蒸日上，『錢』景一片大拗」，該貼文發出後，吸引近2.3萬劇迷瘋狂轉發，她自己也轉發該貼文笑說：「金燦燦的一片啊，簡直『英』有盡有，祝大家發財致富、富貴榮華。」

鄭業成在「蜀錦人家」劇中飾演錦王世家庶子「楊靜瀾」。(圖／愛爾達電視提供)

「收視女王」譚松韻在「蜀錦人家」中飾演商業奇才「季英英」，她利用盲盒銷售、舉辦拍賣 活動、推出限量商品等創新的營銷策略，成功解決季家的織錦事業困境，在商界嶄露頭角，此外她還成立「飛花會」，擴大了自己的業務範圍，將蜀錦文化傳播至更遠的地方，展現了卓越的領導能力和遠大的理想，不少網友紛紛表示，「季英英簡直是現代營銷教科書的活生生案例」、「她的商業智慧令人佩服不已」、「就愛看譚松韻當大女主搞事業！」

鄭業成在劇中飾演的「楊靜瀾」看似紈袴子弟，實則對「季英英」多次展現他專屬的深情和保護欲，每當她遇到危險時，總會毫不猶豫地挺身而出、讓人感動。

首次與譚松韻合作，鄭業成說：「總感覺我們倆有一種默契，在拍戲時，不用說很多，只要一個眼神、一個感受，就能碰出火花，而且松韻很有想法、很堅強，是很好的女孩。」戲裡2人也有多場公主抱互動，網友直呼「鄭業成的女主角都不用自己走路」，他笑回：「不會在意對方的體重，因為只要是公主就能抱起來！」霸氣發言也引發討論。

「蜀錦人家」改編自同名小說，講述以唐代織錦世家小姐「季英英」與錦王世家庶子攜手創造關於蜀錦的一段動人愛情故事。

譚松韻(左)、鄭業成主演全新古裝陸劇「蜀錦人家」。(圖／愛爾達電視提供)