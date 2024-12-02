我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登特赦兒子 柯林頓、川普等前總統也赦免過家人

穿泳衣挨轟「擦邊」…中國泳將劉湘：難道要穿羽絨？

官鴻「男扮女裝」惹人愛…變身女俠的鄭合惠子也被他治癒

娛樂新聞組／綜合報導
鄭合惠子因「花間令」走紅，如今擔綱女一。(取材自微博)
鄭合惠子因「花間令」走紅，如今擔綱女一。(取材自微博)

由官鴻、鄭合惠子領銜主演的古裝愛情輕喜劇「君子如玉」日前開播。該劇最值得期待的就是男扮女裝情節設定，自開拍起就引起網友和觀眾的熱切期待。而在「花間令」中，成功詮釋前期女主複雜性格的鄭合惠子，則擔綱女一，變身江湖女俠。

鳳凰網報導，古裝喜劇「君子如玉」主要以清採（官鴻飾）的任務為線索來展開，清采的養父韓忠突然被抓到明夷山莊，清採在坊間利用輿論散布明夷山莊濫殺無辜的消息，明夷山莊頂不住壓力只好宣布公開招收弟子。由於明夷山莊只收女弟子，清採不得不男扮女裝，進入明夷山莊，並再次遇見曾一見鍾情的女俠甘蒲（鄭合惠子飾），並與韓艾真、高音和胡嬌一同成為試訓弟子。

劇中，清採在偽裝過程中面臨被識破的風險和各方權力的爭奪危機，在調查養父下落的過程中漸漸與甘蒲相愛。甘蒲作為墨門遺孤，從小流浪江湖，看慣人情冷暖，潛入明夷山莊為族人報仇是她的執念。初遇清採後，對他更是處處設防。但經歷一連串冒險和挫折，甘蒲也被清采的真誠打動，一步步卸下心防。短暫的相處，也讓兩個本來就命運多舛的人物日漸親密，互相療癒的同時，也能傳遞給觀眾更多感動。

劇中最大的亮點是男扮女裝設定，除了耳目一新的故事和女裝造型讓人期待外，也讓此劇以另一種方式開啟女性視角。洞察女性無論在古代或現代所承受的壓力以及不公，讓觀眾情感上更能代入其中，理解女性，產生共鳴。

另外群像冒險的故事，也讓觀眾可以換一種角度去看待友情、愛情與親情，男女主患難與共、相互治癒，結交了一群性格各異的摯友。小分隊本有著各自的陣營，但逐漸團結起來，會為清採身分打掩護，會完全信任朋友共同對抗反派，默契十足。這群年輕人用他們單純真誠的方式面對這個複雜的社會，從未退縮、心存正義。美好善良的小分隊，在懸疑反轉的基礎上也帶給人了許多溫暖有趣的瞬間。

劇情上「君子如玉」打破了傳統甜寵的格局，融入喜劇與懸疑元素，打造了新的故事框架。小分隊智商在線觀察局勢，探查真相。各勢力間明爭暗鬥令人猜不到結局，不斷的反轉如同江湖版狼人殺。劇中也因身分誤會組成了多對CP，令人嗑得過癮，同時有趣的古代女子課堂也十分讓人耳目一新。

自從公布演員陣容後，大家對演員的角色契合度表示稱讚。本就飾演過花澤類和小狐狸的演員官鴻在此部劇中挑戰要更大，但他完美詮釋了清採一角，清秀的五官加上女裝扮相很受喜愛。演員鄭合惠子再次展現「蒲草系」女主角十分貼合，劇中甘蒲的可愛、靈動、勇敢、清醒，也都在鄭合惠子身上體現得淋漓盡致。

男主角官鴻在劇中男扮女裝。(取材自微博)
男主角官鴻在劇中男扮女裝。(取材自微博)

上一則

女友爭議、新作翻車…黃曉明衰運連連？高人點破這關鍵

下一則

戲說從頭／池昌旭、趙宇鎮拍戲都不愛補妝 竟是這原因

延伸閱讀

賈靜雯海外購物秀護照 店員驚呆…50歲生日許願重拍「飛龍在天」

賈靜雯海外購物秀護照 店員驚呆…50歲生日許願重拍「飛龍在天」
馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」
賈靜雯秀護照50歲 歐洲店員嚇呆還叫同事出來看

賈靜雯秀護照50歲 歐洲店員嚇呆還叫同事出來看
任嘉倫潮牌割韭菜？ 外套要價274美元 網轟「搶錢」秒降價

任嘉倫潮牌割韭菜？ 外套要價274美元 網轟「搶錢」秒降價

熱門新聞

黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

2024-11-25 06:00
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

2024-11-24 01:30
竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

2024-11-23 21:31
趙露思（左）、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」近日迎來大結局。（取材自微博）

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

2024-11-23 20:32
天后泰勒絲榮登「21世紀最偉大流行樂歌手」亞軍。(路透資料照片)

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

2024-11-29 01:29

超人氣

更多 >
文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴
紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」
紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜
哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居
百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…

百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…