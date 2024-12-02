官鴻「男扮女裝」惹人愛…變身女俠的鄭合惠子也被他治癒

鄭合惠子因「花間令」走紅，如今擔綱女一。(取材自微博)

由官鴻、鄭合惠子領銜主演的古裝愛情輕喜劇「君子如玉」日前開播。該劇最值得期待的就是男扮女裝情節設定，自開拍起就引起網友和觀眾的熱切期待。而在「花間令」中，成功詮釋前期女主複雜性格的鄭合惠子，則擔綱女一，變身江湖女俠。

鳳凰網報導，古裝喜劇「君子如玉」主要以清採（官鴻飾）的任務為線索來展開，清采的養父韓忠突然被抓到明夷山莊，清採在坊間利用輿論散布明夷山莊濫殺無辜的消息，明夷山莊頂不住壓力只好宣布公開招收弟子。由於明夷山莊只收女弟子，清採不得不男扮女裝，進入明夷山莊，並再次遇見曾一見鍾情的女俠甘蒲（鄭合惠子飾），並與韓艾真、高音和胡嬌一同成為試訓弟子。

劇中，清採在偽裝過程中面臨被識破的風險和各方權力的爭奪危機，在調查養父下落的過程中漸漸與甘蒲相愛。甘蒲作為墨門遺孤，從小流浪江湖，看慣人情冷暖，潛入明夷山莊為族人報仇是她的執念。初遇清採後，對他更是處處設防。但經歷一連串冒險和挫折，甘蒲也被清采的真誠打動，一步步卸下心防。短暫的相處，也讓兩個本來就命運多舛的人物日漸親密，互相療癒的同時，也能傳遞給觀眾更多感動。

劇中最大的亮點是男扮女裝設定，除了耳目一新的故事和女裝造型讓人期待外，也讓此劇以另一種方式開啟女性視角。洞察女性無論在古代或現代所承受的壓力以及不公，讓觀眾情感上更能代入其中，理解女性，產生共鳴。

另外群像冒險的故事，也讓觀眾可以換一種角度去看待友情、愛情與親情，男女主患難與共、相互治癒，結交了一群性格各異的摯友。小分隊本有著各自的陣營，但逐漸團結起來，會為清採身分打掩護，會完全信任朋友共同對抗反派，默契十足。這群年輕人用他們單純真誠的方式面對這個複雜的社會，從未退縮、心存正義。美好善良的小分隊，在懸疑反轉的基礎上也帶給人了許多溫暖有趣的瞬間。

劇情上「君子如玉」打破了傳統甜寵的格局，融入喜劇與懸疑元素，打造了新的故事框架。小分隊智商在線觀察局勢，探查真相。各勢力間明爭暗鬥令人猜不到結局，不斷的反轉如同江湖版狼人殺。劇中也因身分誤會組成了多對CP，令人嗑得過癮，同時有趣的古代女子課堂也十分讓人耳目一新。