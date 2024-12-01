我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大湖效應」帶來強降雪 紐約州多地進入緊急狀態

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

82歲許冠文破自己「地獄」 坦言已交待後事：將骨灰撒大海…

娛樂新聞組／即時報導
許冠文演「破·地獄」，也破除了自己的地獄。(取材自微博)
許冠文演「破·地獄」，也破除了自己的地獄。(取材自微博)

講述香港殯葬業的電影「破·地獄」在港上映逾20天，票房正式突破1億港幣，登上香港影史最賣座華語電影第三名。該片主演許冠文近日受訪時直言，自己已預備好面對死亡，並叮囑家人屆時別傷心。

許冠文透露自己已安排了後事，「把我火葬，將骨灰撒在西貢大海。我從小就在西貢釣魚，他日化成灰後，被魚吃掉。我不需要墓地，不要跟別人爭，也不要花百幾萬買一個骨灰龕位。家人在我的死忌時去西貢，望著大海悼念便可以了」。

許冠文說，太太不贊成，他就說可拿少許骨灰製成飾物，擺放在家中紀念。「太太說沒有人會將骨灰放在家里，但我不迷信，許冠傑也是把許冠英的骨灰安放在後花園，我們隨時可以拜祭他。」他說。

在片中扮演道士的許冠文直言這部片也破了他自己的地獄，「我認同戲中結尾那句『何必介懷什麼時候下車，不如好好欣賞沿途的風景」。時間有限，不知何時下車，我已經82歲了，時日無多，隨時下車，所以不要被內心的痛苦困擾著。

據悉，許冠文出生於1942年，他除了是演員，更是導演、編劇、製片，並曾任香港演藝人協會創會會長。1971年，許冠文加入無線電視，主持節目「雙星報喜」。1972年主演由李翰祥導演的「大軍閥」，從此登上大銀幕。

1974年至1981年間，由他自編、自導、自演的喜劇片「鬼馬雙星」、「半斤八兩、「摩登保鏢」等電影，共五次獲得香港年度票房冠軍，三次打破華語電影票房紀錄，是香港年度票房冠軍最多的導演。

香港 釣魚

上一則

竇靖童開唱媽媽「招牌神曲」… 王菲台下被呼喊 羞到躲起來

延伸閱讀

想打造「盛事之都」 香港宣布：每年支持多達10項目

想打造「盛事之都」 香港宣布：每年支持多達10項目
香江觀察／閃爍耀香江 尖東聖誕亮燈 映襯港民生

香江觀察／閃爍耀香江 尖東聖誕亮燈 映襯港民生
政治牢獄中的香港良知

政治牢獄中的香港良知
「破·地獄」上映20天 票房破億速度最快 創港影紀錄

「破·地獄」上映20天 票房破億速度最快 創港影紀錄

熱門新聞

竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

2024-11-23 21:31
黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

2024-11-25 06:00
「向太」陳嵐的華麗打扮引起不少討論。(視頻截圖)

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

2024-11-23 07:00
竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

2024-11-24 01:30
趙露思（左）、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」近日迎來大結局。（取材自微博）

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

2024-11-23 20:32
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41

超人氣

更多 >
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊
在車庫「油炸火雞」引火災 康州400萬豪宅付之一炬

在車庫「油炸火雞」引火災 康州400萬豪宅付之一炬